ЦУР: количество жалоб на расчистку дорог снизилось

Руководитель Центра управления регионом Мурманской области Артём Марышев на оперативном совещании областного правительства подвёл итоги работы ЦУР за неделю. В соцсетях зафиксировано 1474 обращения жителей, что на 5% меньше, чем на прошлой неделе, в том числе снизилось число жалоб на расчистку дорог.

Также среди тем, которые волновали северян, – уборка дворов и общественных территорий, отопление, льготный проезд и очереди в учреждениях здравоохранения.

Вопросы о проезде в общественном транспорте связаны с изменением тарифов: жители уточняли стоимость, условия покупки льготных билетов. В сфере здравоохранения поступали жалобы на длительное ожидание приёма узких специалистов и диагностических исследований.

В Мурманске число сообщений выросло на 5%. Горожане просили расчистить дворы на улицах Полярные Зори, Капитана Орликовой, Полярный круг, проспекте Героев-североморцев, а также дороги на Верхне-Ростинском шоссе, улицах Хлобыстова и Гвардейская. На данный момент часть этих обращений остаётся неотработанной, сроки исполнения варьируются от 7 до 18 февраля. По уборке дворов выполнено 20% запросов, по дорогам – 29%. Также зафиксированы жалобы на отсутствие воды на улицах Радищева и Софьи Перовской. Сообщения о переполненных контейнерных площадках поступали с Верхне-Ростинского шоссе, Нового Плато и Героев Рыбачьего.

В качестве негативных примеров длительного решения проблем руководитель ЦУР Артём Марышев отметил обращения из Апатитов, где жители ещё в ноябре пожаловались на неработающее освещение в межквартальном проезде. В Североморске жители пожаловались на отсутствующие стекла на остановке «Памятник авиаторам», сроки устранения проблемы неоднократно переносились.

Всего за неделю было отработано 60% обращений: проблемы решены, даны информационные ответы, остальные обращения в работе. Особенно Артём Марышев отметил оперативность Кандалакшского района, ЗАТО Александровск и Минстроя, которые активно работали в выходные.

Среди успешных решений – расчистка проезда к школе в Ловозере, восстановление освещения в Полярном, обработка тротуаров в Заозерске, очистка лестницы в Видяево, устранение наледи на крыше в Оленегорске и расчистка проезда в Кандалакше, отмечает Центр управления регионом Мурманской области.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/