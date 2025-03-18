ЦУР: количество жалоб в соцсетях снизилось на 15%

За прошедшую неделю Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 815 сообщений от жителей в социальных сетях, что на 15% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Основные темы обращений касались отопления и его качества, уборки дворов, дорог и тротуаров от снега и наледи, вопросов в сфере образования, нехватки медицинских специалистов. Об этом на оперативном совещании правительства рассказала заместитель руководителя ЦУР Мурманской области Евгения Ульянова.

Наибольшее количество жалоб поступило на качество отопления. Помимо обращений из Мурманска, жители Печенги сообщили о холоде в квартирах на Стадионной улице. Как пояснила местная администрация, 8 марта на котельной произошло временное снижение параметров теплоносителя. Сейчас котельная работает в штатном режиме.

Областной центр также показал снижение числа сообщений на 8%. Наибольшее внимание горожане уделяли следующим темам: ЖКХ – отсутствие горячей воды; благоустройство – расчистка снега на лестницах; тротуарах и во дворах; дороги – очистка от снега проезжей части и пешеходных зон.

Из 35 сообщений по уборке дворов и общественных территорий работы выполнены девять (26%). Из 46 жалоб на уборку дорог и тротуаров от снега выполнено 20 (43%).

В сфере здравоохранения жители сообщали о нехватке врачей – офтальмолога, аллерголога-иммунолога, невролога, стоматолога.

В сфере общественного транспорта активно обсуждался перенос автобусной остановки на площади Пяти Углов.

По итогам недели ни один муниципалитет не превысил средний показатель обращений (2,5 на тысячу населения). Однако зафиксированы примеры некачественной отработки жалоб. Так, в Кировске жительница обратилась 4 марта с просьбой обработать противогололедными материалами дорогу у домов 7 и 11 по улице Солнечной. Срок исполнения несколько раз переносился – с 8 на 17 марта. В Мурманске с 25 января не решался вопрос с подтоплением подвала дома 9 по Терскому переулку. Лишь 10 марта управляющая компания установила насос, но проблема сохраняется.

За неделю 66% обращений были отработаны: проблемы устранены или даны разъяснения, остальные взяты в работу. Отдельно отмечена оперативная работа министерства образования и администрации Кандалакши, которые даже в выходные информировали жителей о решении вопросов.

Есть и примеры успешно решённых обращений. Например, в Североморске расчистили подход к светофору на улице Ломоносова.

В Заполярном сбили наледь с крыши дома 11 по улице Ленина. В Полярном расчищена лестница к дому №1 на улице Гаджиева. В Заозерске за час убрали провод с дороги на улице Строительной. В Оленегорске обработали гололёд у домов 30 и 32 на улице Строительной. В Апатитах восстановили освещение возле дома 26 на улице Ферсмана.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/