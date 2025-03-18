Росрыболовство готовит рекомендации для рыбаков по увеличению ОДУ на 2025-й и 2026 годыМурманская область сохраняет лидирующие позиции по числу резидентов АЗРФ, а число самозанятых за год выросло на 33%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)18.03.25 15:30

ЦУР: количество жалоб в соцсетях снизилось на 15%

За прошедшую неделю Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 815 сообщений от жителей в социальных сетях, что на 15% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Основные темы обращений касались отопления и его качества, уборки дворов, дорог и тротуаров от снега и наледи, вопросов в сфере образования, нехватки медицинских специалистов. Об этом на оперативном совещании правительства рассказала заместитель руководителя ЦУР Мурманской области Евгения Ульянова.

Наибольшее количество жалоб поступило на качество отопления. Помимо обращений из Мурманска, жители Печенги сообщили о холоде в квартирах на Стадионной улице. Как пояснила местная администрация, 8 марта на котельной произошло временное снижение параметров теплоносителя. Сейчас котельная работает в штатном режиме.

Областной центр также показал снижение числа сообщений на 8%. Наибольшее внимание горожане уделяли следующим темам: ЖКХ – отсутствие горячей воды; благоустройство – расчистка снега на лестницах; тротуарах и во дворах; дороги – очистка от снега проезжей части и пешеходных зон.

Из 35 сообщений по уборке дворов и общественных территорий работы выполнены девять (26%). Из 46 жалоб на уборку дорог и тротуаров от снега выполнено 20 (43%).

В сфере здравоохранения жители сообщали о нехватке врачей – офтальмолога, аллерголога-иммунолога, невролога, стоматолога.

В сфере общественного транспорта активно обсуждался перенос автобусной остановки на площади Пяти Углов.

По итогам недели ни один муниципалитет не превысил средний показатель обращений (2,5 на тысячу населения). Однако зафиксированы примеры некачественной отработки жалоб. Так, в Кировске жительница обратилась 4 марта с просьбой обработать противогололедными материалами дорогу у домов 7 и 11 по улице Солнечной. Срок исполнения несколько раз переносился – с 8 на 17 марта. В Мурманске с 25 января не решался вопрос с подтоплением подвала дома 9 по Терскому переулку. Лишь 10 марта управляющая компания установила насос, но проблема сохраняется.

За неделю 66% обращений были отработаны: проблемы устранены или даны разъяснения, остальные взяты в работу. Отдельно отмечена оперативная работа министерства образования и администрации Кандалакши, которые даже в выходные информировали жителей о решении вопросов.

Есть и примеры успешно решённых обращений. Например, в Североморске расчистили подход к светофору на улице Ломоносова.

В Заполярном сбили наледь с крыши дома 11 по улице Ленина. В Полярном расчищена лестница к дому №1 на улице Гаджиева. В Заозерске за час убрали провод с дороги на улице Строительной. В Оленегорске обработали гололёд у домов 30 и 32 на улице Строительной. В Апатитах восстановили освещение возле дома 26 на улице Ферсмана.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рабочие обгоняют программистов по темпам роста зарплат
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили дальнейшее развитие МАУ
Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
-Правовая консультация (18+)Работадателей обязали доплачивать сотрудникам за наставничество
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Рейтинг регионов с самыми высокими зарплатами для программистов по версии hh.ru. Статистика по каждому субъекту в СЗФО-PRO Валюту (16+)Цены на нефть повышаются, доллар США укрепляется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)За год зарплаты энергетиков в Мурманской области выросли на 18 тысяч рублей, а спрос на кадры увеличился на 24%-PRO ЖКХ (18+)ЦУР: количество жалоб в соцсетях снизилось на 15%-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика