ЦУР: муниципалитеты оперативно организовывали отвод воды с придомовых территорий

На минувшей неделе Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 865 сообщений, оставленных пользователями социальных сетей, а также портала «Госуслуги». Отработано 730. Об этом сообщил 15 апреля на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Артём Марышев.

Продолжают встречаться обращения граждан с длительными сроками решения. Например, 10 апреля жители Кировска сообщили, что не прочищена ливневка в районе дома 46 по ул. Олимпийская. Не вывезен снег, который тает, что приводит к подтоплению территории. Администрация пообещала решить проблему только к 18 апреля.

В блоке «Благоустройство» вопросы в основном касались необходимости расчистки дворов от снега при активном таянии. Рост числа сигналов обусловлен повышением температуры воздуха. Во дворах образовалась снежная «каша». Больше всего жалоб на эту проблему поступило из Ковдора и Печенгского округа.

Также жители сообщали о подтоплении дворовых территорий. Больше всего таких сигналов на тысячу населения поступило из Кировска.

«Муниципалитеты оперативно реагировали на сообщения жителей, организовывали расчистку и отвод воды с придомовых территорий. Но хотелось бы обратить внимание на ситуацию, которая сложилась в Печенгском округе, где жители Заполярного 10-11 апреля попросили расчистить от снега и вывезти сугробы с территорий дворов на нескольких улицах. Администрация сообщила, что по большинству адресов даже не составлен план-график расчистки. Проблему обещают решить только к 16 апреля. Просим администрацию совместно с управляющей компанией оперативно обеспечить расчистку и вывоз снега с этих дворовых территорий», — отметил Артём Марышев.

В блоке «ЖКХ» жители активнее всего обращались по вопросам, связанным с резкими перепадами температуры воды. Наибольшее число сообщений поступило из Североморска. Перепады были связаны с необходимостью регулировки давления воды во внутридомовых сетях.

Все сигналы отрабатываются управляющими компаниями в порядке очередности и находятся на контроле у администраций муниципальных образований.

Фото: https://gov-murman.ru