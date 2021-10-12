ЦУР: мурманчане обеспокоены недостаточным освещением дворов

На минувшей неделе Центром управления регионом Мурманской области зафиксировано 1069 сообщений северян в социальных сетях и на портале «Наш Север», 903 из них – решено. Об этом сообщила министр цифрового развития Александра Никипелова. На первом месте по количеству сообщений находится блок «Благоустройство», далее идут блоки «ЖКХ», «Дороги» и «Здравоохранение».

В блоке «Благоустройство» граждане сигнализировали об отсутствующем или неисправном освещении на дворовых территориях. Большая часть жалоб была получена от мурманчан.

Блок «ЖКХ» представлен сообщениями о ненадлежащем качестве или отсутствии отопления. Также северяне жаловались на управляющие компании и отсутствие холодной воды. Большая часть сообщений успешно отработана, оставшиеся переданы в управляющие компании.

«Также специалистами ЦУР были зафиксированы сообщения, касающиеся протечек кровель на улицах Лобова, 46 и Юрия Гагарина, 25, а также на проспекте Кирова, 33. В управляющие компании были направлены требования об устранении проблем», – рассказала Александра Никипелова.

В блоке «Дороги» жители чаще всего пишут о недостаточном освещении дорог, содержании и обустройстве тротуаров, ремонте дорог.

Зафиксированы жалобы на освещение дороги Мурманск – Североморск. По информации регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства, в настоящее время ведутся работы по подготовке к капитальному ремонту автодороги. В перечень запланированных работ входит полное освещение трассы.

В блоке «Здравоохранение» наибольшее количество сообщений касалось проблем с записью на приём к врачу, а также нехватки врачей в медицинских учреждениях, сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области.