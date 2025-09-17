ЦУР Мурманской области: чаще всего северяне поднимали вопросы благоустройства и состояния дворовых территорий

С 6 по 12 сентября Центром управления регионом Мурманской области зафиксировано 1431 сообщение жителей в социальных сетях — это на треть больше, чем неделей ранее. Об этом 15 сентября рассказал на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Артём Марышев.

Чаще всего северяне поднимали вопросы благоустройства и состояния дворовых территорий. В Мурманске и Полярных Зорях горожане жаловались на ямы во дворах, в Кандалакшском округе — на состояние отдельных улиц. Также жители интересовались сроками ремонта тротуаров, в том числе в Мурманске и ЗАТО Александровск.

В блоке здравоохранения основной темой стало длительное ожидание записи к специалистам, а также меры поддержки медицинских работников в областном центре. В Мурманске жители также обращали внимание на отключения холодной и горячей воды.

По итогам недели 72% сообщений уже отработаны: проблемы решены или даны необходимые разъяснения, остальные — в работе. Среди примеров устранённых проблем — восстановление наружного освещения в Апатитах, уборка мусора в Оленегорске, ремонт фасада в Снежногорске и выправленная опора ЛЭП в Мурманске.

«Хочу отметить работу коллег из администраций Североморска, Кандалакшского, Печенгского и Кольского округов, которые в выходные дни продолжали информировать жителей о решении проблем, обозначенных пользователями», — отметил руководитель ЦУР Мурманской области Артём Марышев.