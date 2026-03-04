ЦУР Мурманской области: число обращений жителей снизилось на 19% за неделю

За прошедшую неделю Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 663 сообщения от северян в социальных сетях. Это на 19% меньше, чем неделей ранее. Основными темами обращений стали качество отопления, уборка снега во дворах и на дорогах, работа регистратур в медучреждениях и вопросы образования. Такие данные привёл 2 марта на оперативном совещании в правительстве региона руководитель ЦУР Артём Марышев.

В группе тем «Благоустройство» отмечено увеличение количества жалоб на уборку дворовых территорий от снега в ЗАТО Александровск – преимущественно в Полярном и Снежногорске.

В Мурманске число обращений также снизилось на 19%. Жители областного центра сообщали о частичном отсутствии отопления в отдельных домах, трудностях с записью на диагностические исследования и к узким специалистам – эндокринологам, хирургам, онкологам, стоматологам. Также поступали просьбы расчистить от снега и наледи дворы, дороги и тротуары, в том числе по адресам: улица Академика Книповича, 61 корп. 2; Кольский проспект, 151; улица Георгия Седова, 20; улица Николаева, 1/9; улица Капитана Пономарёва, 14; улица Скальная, 13а; улица Баумана, 25. Жители указывали на складированный снег во дворах на Кольском проспекте, 76 и проспекте Героев-североморцев, 9 корп. 1.

На совещании был приведен пример успешного решения затянувшейся проблемы. 4 февраля жительница сообщила, что после уборки снега трактором на улице Радищева, 16 оказался открыт колодец. Продолжительное время велись поиски собственника колодца. В выходные дни колодец был закрыт.

Всего за неделю отработано 58% поступивших сообщений. Среди оперативно решённых задач — восстановление освещения на улице Пионерской, 4 в Оленегорске и на Кировской улице в Кандалакше, расчистка от снега лестницы на улице Строительной, 47А и сквера «Надежда» в Оленегорске, а также ремонт электронного табло и освещения на остановочном комплексе на улице Солнечной в Кировске.

Артём Марышев поблагодарил за работу коллег из Министерства энергетики и ЖКХ, Министерства спорта, а также администраций Мурманска, Североморска, Полярных Зорь и Кандалакшского округа, которые в выходные дни продолжали информировать жителей о решении обозначенных проблем.