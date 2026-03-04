Три проекта из Мурманской области претендуют на победу в народном голосовании премии «Служение»При поддержке Кольской АЭС состоялся традиционный фестиваль «Ядрёная баба»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)04.03.26 14:30

ЦУР Мурманской области: число обращений жителей снизилось на 19% за неделю

За прошедшую неделю Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 663 сообщения от северян в социальных сетях. Это на 19% меньше, чем неделей ранее. Основными темами обращений стали качество отопления, уборка снега во дворах и на дорогах, работа регистратур в медучреждениях и вопросы образования. Такие данные привёл 2 марта на оперативном совещании в правительстве региона руководитель ЦУР Артём Марышев.

В группе тем «Благоустройство» отмечено увеличение количества жалоб на уборку дворовых территорий от снега в ЗАТО Александровск – преимущественно в Полярном и Снежногорске.

В Мурманске число обращений также снизилось на 19%. Жители областного центра сообщали о частичном отсутствии отопления в отдельных домах, трудностях с записью на диагностические исследования и к узким специалистам – эндокринологам, хирургам, онкологам, стоматологам. Также поступали просьбы расчистить от снега и наледи дворы, дороги и тротуары, в том числе по адресам: улица Академика Книповича, 61 корп. 2; Кольский проспект, 151; улица Георгия Седова, 20; улица Николаева, 1/9; улица Капитана Пономарёва, 14; улица Скальная, 13а; улица Баумана, 25. Жители указывали на складированный снег во дворах на Кольском проспекте, 76 и проспекте Героев-североморцев, 9 корп. 1.

На совещании был приведен пример успешного решения затянувшейся проблемы. 4 февраля жительница сообщила, что после уборки снега трактором на улице Радищева, 16 оказался открыт колодец. Продолжительное время велись поиски собственника колодца. В выходные дни колодец был закрыт.

Всего за неделю отработано 58% поступивших сообщений. Среди оперативно решённых задач — восстановление освещения на улице Пионерской, 4 в Оленегорске и на Кировской улице в Кандалакше, расчистка от снега лестницы на улице Строительной, 47А и сквера «Надежда» в Оленегорске, а также ремонт электронного табло и освещения на остановочном комплексе на улице Солнечной в Кировске.

Артём Марышев поблагодарил за работу коллег из Министерства энергетики и ЖКХ, Министерства спорта, а также администраций Мурманска, Североморска, Полярных Зорь и Кандалакшского округа, которые в выходные дни продолжали информировать жителей о решении обозначенных проблем.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Треть жителей Мурманской области, которые используют ИИ в работе, делают это ежедневно
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

51DanilA
04.03.26 10:04
Маловато будет!
Комментарий к новости:Губернатор поддержал инициативу «Единой России» об уменьшении численности депутатского корпуса нашего региона
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Ист
26.02.26 14:14
Приветствую всех мурманчан и коллег по работе и общей борьбе с укро-бандеро-фашизмом. В почётом карауле во время церемонии открытия мемориального стенда в честь военнослужащих, погибших при выполнен
Комментарий к новости:В Мурманском строительном колледже имени Момота открыли памятный знак, рассказывающий о большом человеческом подвиге
Алла
20.02.26 19:34
Общие фразы....конкретно что измениться ? Репертуар облтеатра изменится, появятся новые пьесы российских драматургов ??? Какие темы ??? Филармония для кого ??? Елена Крынжина и дети ???? Через
Комментарий к новости:Писатели и театральные деятели Заполярья объединились для совместных проектов
-Правовая консультация (18+)Как работаем и отдыхаем в марте 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)hh.ru и «Моя смена»: потребность в дополнительном заработке есть у 47% мурманчан-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 44 копейки, доллар укрепился на 19 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания - 2026-PRO ЖКХ (18+)«Губернаторский контроль» подвёл итоги исполнения поручений и отработки обращений жителей Мурманской области-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»