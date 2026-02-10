ЦУР Мурманской области: число обращений жителей снизилось на 79% за неделю

За прошедшую неделю Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1257 сообщений от северян в социальных сетях. Это на 79% меньше, чем неделей ранее. Значительное снижение количества жалоб наблюдается по всем основным тематическим блокам. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона вчера сообщил руководитель ЦУР Артём Марышев.

Основными темами, волновавшими жителей, оставались вопросы отопления, уборки снега во дворах и на дорогах, обеспечение льготными лекарствами и локальные отключения электроэнергии.

«Наибольшее число сообщений поступило по теме частичного отсутствия отопления и было связано с отключениями МКД Первомайского округа в ночное время 3 и 4 февраля на период плановых ремонтных работ на Южной котельной. Дефекты были оперативно устранены. Подача тепла восстановлена, котельная работает в штатном режиме», - отметил Артём Марышев.

В Мурманске, где снижение числа сообщений составило 82%, жители в основном сообщали об отсутствии отопления в отдельных домах, недостаточной уборке снега во дворах управляющими компаниями, а также просили расчистить дороги и тротуары. Актуальными оставались вопросы обеспечения льготными лекарствами.

Рейтинг муниципалитетов, рассчитанный на основе числа жалоб на тысячу жителей, не выявил превышения средних показателей ни в одном городе или округе. Артём Марышев привёл примеры успешного решения затянувшейся проблемы. После сигнала ЦУР в выходные дни было восстановлено уличное освещение во дворе дома на улице Нахимова в Мурманске, ремонт которого несколько раз переносился с 23 января на 9 февраля.

Всего за неделю отработано 73% поступивших сообщений. Среди оперативно решённых задач — вывоз складированного снега на ул. Маклакова в Мурманске, расчистка катка в Никеле, уборка снега на ул. Кировской в Кандалакше и на ул. Кошицы в Ковдоре.

Артём Марышев поблагодарил за слаженную работу коллег из Министерства энергетики и ЖКХ, Министерства здравоохранения, а также администраций Мурманска, Североморска, Александровска, Заозерска, Печенгского, Кандалакшского, Ковдорского, Кольского и Терского округов, которые в выходные дни продолжали информировать жителей о ходе решения проблем.

