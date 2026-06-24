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Мурманская область. Арктика (16+)24.06.26 15:00

ЦУР Мурманской области: число обращений жителей в соцсетях за неделю снизилось на 18%

За прошедшую неделю Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 735 сообщений жителей в социальных сетях. По сравнению с предыдущей неделей количество обращений снизилось на 18%. Об этом сообщил 22 июня на оперативном совещании руководитель ЦУР Мурманской области Артём Марышев.

Наиболее актуальными для северян остаются вопросы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, дорожной инфраструктуры, здравоохранения и содержания контейнерных площадок. Чаще всего жители сообщали о ямах во дворах и на дорогах, интересовались сроками отключения горячей воды, обращали внимание на работу медицинских учреждений и состояние мест накопления отходов.

Незначительный рост числа сообщений отмечен по темам «Благоустройство» и «Дороги». Руководитель ЦУР пояснил, что на динамику повлияло увеличение количества обращений, связанных с аварийным состоянием моста в Алакуртти.

В Мурманске количество сообщений за неделю сократилось на 7%. Среди основных тем — состояние дворовых территорий, вопросы отключения горячего водоснабжения, длительное ожидание диагностических исследований, неудобства из-за дорожных работ и содержание контейнерных площадок. В частности, мурманчане сообщали о ямах во дворах на улицах Инженерной, Капитана Маклакова, Володарского, Трудовых Резервов и других адресах. Также жители обращались по вопросам проведения УЗИ, КТ и МРТ, а также просили привести в порядок контейнерные площадки в разных районах города.

Все поступившие сигналы были направлены в профильные ведомства и муниципалитеты для дальнейшей отработки.

В качестве примера некачественной отработки обращения Артём Марышев привёл ситуацию в ДНТ Кильдинское. Ещё в мае жители сообщили о подтоплении дачного участка после проведения работ и отсутствии дренажной системы. Ответственная организация несколько раз переносила сроки обследования и решения проблемы, после чего ограничилась общими формулировками без конкретных сроков исполнения.

Также за отчётный период ЦУР зафиксировал одно нарушение сроков предоставления ответов жителям в социальных сетях со стороны администрации Ловозерского округа. Региональные исполнительные органы власти соблюдали установленные сроки взаимодействия с пользователями.

За неделю удалось отработать 66% поступивших сообщений. По ним проблемы были решены, либо заявителям предоставили необходимую информацию. Остальные обращения находятся в работе.

Среди примеров успешно решённых вопросов — ремонт качелей на детской площадке возле дома №11 на улице Душенова в Североморске, спил аварийного дерева на набережной Преминина в Гаджиево и грейдирование Кандалакшского шоссе в Кандалакше.

Отдельно руководитель ЦУР отметил работу сотрудников Министерства образования, Министерства развития Арктики и туризма, Министерства цифрового развития Мурманской области, а также администраций Мурманска, Североморска, Александровска, Кольского и Ковдорского округов, которые продолжали информировать жителей о решении проблем даже в выходные дни.

 

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