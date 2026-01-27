ЦУР Мурманской области: число обращений жителей выросло почти в четыре раза после аварии на электросетях

За прошедшую неделю Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 4904 сообщения от северян в социальных сетях. Количество обращений увеличилось почти в четыре раза по сравнению с предыдущей неделей. Основными темами стали аварийные отключения электричества, перебои с отоплением и уборка дворовых территорий от снега и наледи. Резкий рост сообщений связан с крупной аварией на электросетях «Россетей», произошедшей в пятницу, 23 января.

Только за пятницу, субботу и воскресенье по этой теме поступило более 2,5 тысячи обращений от жителей. Для ликвидации последствий аварии были мобилизованы все ресурсы. Аварийно-восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме. Для оперативного информирования населения ЦУР Мурманской области запустил и ежедневно обновлял интерактивные карты с адресами и режимом работы всех пунктов помощи, а также работающих магазинов.

Все сигналы от жителей оперативно передавались в соответствующие органы власти. В ЦУР также отметили слаженную работу коллег из Министерства энергетики и ЖКХ, Министерства туризма, администраций Мурманска и Североморска по своевременному информированию жителей в период ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Запущенный в регионе флешмоб #мывместе51 вызвал большой отклик у северян. За три дня появилось больше тысячи сообщений с этим хештегом, они набрали более 2 млн просмотров.

В соцсетях жители Мурманска, Североморска и других городов предлагают соседям посильную помощь.

«За последние три дня мы увидели в соцсетях очень много сообщений от жителей, которые просто от всей души предлагали свою поддержку землякам: кто-то приглашал домой зарядить телефон, пообедать и погреться, кто-то предлагал что-то привезти на личном автомобиле. В общем, в эти дни как никогда ощущался северный характер и всеобщая взаимовыручка. В трудную минуту власти, бизнес, общественные организации и волонтёры сплотились, оперативно организовав для жителей комплексную систему поддержки. И это сейчас очень помогает справиться с вызовами стихии!», — прокомментировал Артём Марышев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561112/#&gid=1&pid=1