ЦУР Мурманской области: число сигналов жителей региона снизилось на 8% за неделю

За прошедшую неделю Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1161 сообщение от северян в социальных сетях. Это на 8% меньше, чем неделей ранее. Основными темами обращений стали отключение отопления, уборка снега во дворах и на дорогах, обеспечение льготными лекарствами и содержание остановочных пунктов.

При этом зафиксирован рост числа сигналов в блоках «Дороги», «Здравоохранение» и «Общественный транспорт». Такие данные привёл 16 февраля на оперативном совещании в правительстве региона руководитель ЦУР Артём Марышев.

В сфере дорожного хозяйства жители просили расчистить дороги и тротуары в Мурманске, а также автодороги в направлении Снежногорска, Гаджиево, Териберки и Туманного. В блоке «Здравоохранение» остаются актуальными вопросы дефицита льготных препаратов и неудобств, связанных с их получением. По теме общественного транспорта поступали просьбы обновить расписание, установить электронные табло и добавить новые остановочные комплексы.

Особое внимание в докладе было уделено ситуации в Териберке. Из-за морозов дорога в село была закрыта, и туристы не смогли покинуть населенный пункт в субботу. Главой региона в округе был введён режим повышенной готовности. Северный флот оказал необходимую помощь. Дорожная техника работала все выходные. В селе были развернуты пункты обогрева и временного размещения. Помощь задержавшимся оказывали местные жители и предприниматели. Правительство региона организовало «горячую линию», а «Мурманскавтодор» готов предоставить официальные справки тем, кто не смог вовремя выехать. К вечеру воскресенья дорогу расчистили и организовали движение колонны легковых автомобилей и микроавтобусов в сопровождении спецтехники.

В Мурманске число обращений снизилось на 21%. Жители жаловались на отсутствие отопления в отдельных домах, недостаточную уборку дворов управляющими компаниями, нерасчищенные тротуары, а также сообщали о сбоях в графике автобусов №18, 54 и 30. В сфере здравоохранения горожане отмечали сложности с использованием онлайн-сервисов и записью к узким специалистам.

Рейтинг муниципалитетов, рассчитанный на основе числа жалоб на тысячу жителей, не выявил превышения средних показателей ни в одном городе или округе.

На совещании был приведён пример успешного решения затянувшейся проблемы. После сигнала ЦУР в выходные дни силами УДХ был расчищен тротуар в районе дома №58 на улице Героев Рыбачьего в Мурманске, работы по которому неоднократно переносились с 30 января на 16 февраля.

Всего за неделю отработано 76% поступивших сообщений. Среди оперативно решённых задач — закраска несанкционированной надписи на фасаде дома №98 на проспекте Ленина в Мурманске, расчистка лестницы, соединяющей улицы Душенова и Полярную в Североморске, вывоз складированного снега у дома №23 на улице Данилова в Кандалакше и замена крепления на баннере на Советском проспекте, 38 в Коле.

Артём Марышев поблагодарил за работу коллег из Министерства энергетики и ЖКХ, а также администраций Североморска, Александровска, Заозерска, Кандалакшского, Кольского и Терского округов, которые в выходные дни продолжали информировать жителей о решении обозначенных проблем.