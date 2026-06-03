ЦУР Мурманской области: число сообщений северян снизилось на 10% за неделю

За прошедшую неделю Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 932 сообщения от северян в социальных сетях. Количество сигналов уменьшилось на 10% по сравнению с предыдущей неделей. Основными темами, волновавшими жителей, стали завершение отопительного сезона, уборка общественных пространств от мусора, сроки и качество ремонта дорог, очереди в медучреждениях и содержание контейнерных площадок. Такие данные привёл 1 июня на оперативном совещании в правительстве региона руководитель ЦУР Артём Марышев.

Рост числа сообщений в блоке «ЖКХ» связан с завершением отопительного сезона: пользователи активно обсуждали этот вопрос. В Мурманске количество сигналов снизилось на 16%. Основными темами стали ямы во дворах, неудобства в связи с проведением ремонтов асфальта на Кольском проспекте и улице Полярные Зори, а также проблемы расположения контейнерных площадок и поддержания порядка на них.

На совещании был приведен пример некачественной отработки сигналов жителей в Мурманске: 22 мая горожанин сообщил о выходе воды из уличного колодца у дома на улице Челюскинцев, однако администрация пообещала решить проблему только к 15 июня. Также в Мурманске на улице Орликовой после сигнала ЦУР уборка мусора за домами была проведена при контроле управления округа уже 29 мая, несмотря на перенос сроков.

Всего за неделю отработано 76% поступивших сообщений. Среди решённых задач — ремонт забора, сломанного при ремонте тротуара у дома на улице Полярные Зори в Мурманске, закрытие колодца на улице Матросской в Североморске, а также ремонт покрытия рампы для скейтборда на Морской набережной в Кандалакше.

Артём Марышев поблагодарил за работу коллег из Министерства энергетики и ЖКХ, Министерства строительства, Министерства образования, а также администраций Североморска, Апатитов, Ковдорского, Кольского и Кандалакшского округов, которые в выходные дни продолжали информировать жителей о решении обозначенных проблем.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568779/#&gid=1&pid=1