ЦУР Мурманской области: число сообщений жителей снизилось на 17% за неделю

За прошедшую неделю Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1285 сообщений от северян в социальных сетях. Это на 17% меньше, чем неделей ранее. Основными темами обращений стали отключение отопления, уборка снега во дворах, перебои с электричеством и работа регистратур в медицинских учреждениях. Такие данные привёл на 19 января оперативном совещании в правительстве региона руководитель ЦУР Артём Марышев.

Несмотря на общее снижение, отмечен рост числа сигналов в тематическом блоке «Энергетика». Наибольшее количество жалоб на отключение электроэнергии поступило из Кольского округа, Мончегорска и Мурманска. «Основная причина прекращений электроснабжения – стремительно возросшая нагрузка на сети в период сильных морозов. Затяжные холода привели к активному использованию электрообогревателей и тёплых полов, что значительно увеличило энергопотребление», — пояснил Артём Марышев.

Также пользователи сообщали о сложностях с записью к врачам. Рост сигналов зафиксирован и по темам «Дороги» и «Благоустройство»: жители просили расчистить от снега тротуары, лестницы и общественные пространства в Мурманске, Александровске и Североморске.

Рейтинг муниципалитетов, рассчитанный на основе числа жалоб на тысячу жителей, показал превышение пороговых значений в ЗАТО Заозерск и Кольском округе. В Заозерске жители интересовались мерами по снижению численности бездомных животных, возобновлением бесплатных сеансов в бассейне для пенсионеров, а также жаловались на холод в квартирах.

По словам главы ЗАТО Алексея Пеньшина, льготные сеансы планируется вернуть с 1 февраля, так как ранее не поступало запроса жителей на их предоставление. В Минспорта региона пояснили, что в настоящее время проводятся необходимые закупочные процедуры. Губернатор Андрей Чибис раскритиковал такой подход, отметив, что предоставление льгот не должно прерываться, а все организационные вопросы нужно решать заранее, не создавая неудобств для жителей.

В Кольском округе основными темами стали отключения электричества в Коле, отсутствие горячей воды в нескольких населённых пунктах и необходимость расчистки тротуаров.

В Мурманске, где число обращений выросло на 1%, жители чаще всего сообщали о низкой температуре в квартирах, переполненных контейнерных площадках, а также о проблемах с уборкой снега и записью к узким специалистам в поликлиниках.

В качестве примера некачественной отработки руководитель ЦУР привёл ситуацию в Мурманске, где вывоз мусора с контейнерной площадки на улице Седова был запланирован региональным оператором только на конец месяца, несмотря на обращение жительницы от 6 января. Глава региона поручил Центру управления регионом «не мириться с такими ответами» и тщательнее отрабатывать сигналы о невывезенном мусоре.

Всего за неделю отработано 75% поступивших сообщений. Среди решённых задач: расчистка тротуара на перекрёстке проспекта Кирова и улицы Марата в Мурманске, устранение течи и наледи на дороге у дома на улице Северная Застава в Североморске, восстановление уличного освещения у дома на улице Сафонова в Заполярном и ограничение доступа в заброшенное здание бывшего детского сада на улице Героев Североморцев в Полярном.

Артём Марышев поблагодарил коллег из Министерства строительства, а также администраций Мурманска, Североморска, Александровска, Кандалакшского и Ковдорского округов, которые в выходные дни продолжали информировать жителей о ходе решения проблем.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560743/#&gid=1&pid=1