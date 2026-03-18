ЦУР Мурманской области: из-за снегопадов количество сообщений северян на прошедшей неделе выросло на 67%

За прошедшую неделю Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1436 сообщений от северян в социальных сетях. Количество сигналов увеличилось на 67% по сравнению с предыдущей неделей. Основными темами стали уборка снега во дворах и на дорогах, качество отопления, вывоз мусора, а также работа регистратур в медучреждениях. Такие данные привел на оперативном совещании в правительстве региона руководитель ЦУР Артём Марышев.

Резкий рост числа жалоб в блоках «Благоустройство» и «Дороги» связан с неблагоприятными погодными условиями. Затяжные снегопады и последовавшее повышение температуры привели к образованию снежной каши на улицах. Жители массово просили расчистить дворы, дороги и тротуары. Наибольшее количество таких сигналов поступило из Мурманска, Оленегорска и Апатитов. Все имеющиеся ресурсы управляющих компаний и дорожных служб мобилизованы, работы ведутся в круглосуточном режиме.

«Прошу жителей с пониманием отнестись к тому, что во время снегопадов одновременно, «в моменте» всё сразу убрать невозможно. Но это не означает, что уборка не должна быть организована. Очевидно, что уборка дворовых территорий «хромает». Нужно пользоваться теплой погодой, убирать снежную кашу, иначе она превратится в колею», — отметил губернатор Андрей Чибис.

Увеличение числа сообщений зафиксировано и по теме «Обращение с отходами». Жители Мурманска, Оленегорска и ЗАТО Александровск сообщали о задержках вывоза мусора и переполненных контейнерных площадках.

В Мурманске число сигналов выросло на 76%. Горожане жаловались на плохую уборку дворов, частичное отсутствие отопления в домах на улице Зои Космодемьянской и Молодёжном проезде (после ремонтных работ на сетях МТЭЦ подача тепла восстановлена), а также просили расчистить дороги и тротуары. В сфере здравоохранения жители отмечали сложности с получением талонов к врачам и длительное ожидание приёма терапевта.

Рейтинг муниципалитетов, рассчитанный на основе числа жалоб на тысячу жителей, показал превышение средних значений в Оленегорске и Мурманске. Рост активности связан с последствиями метели: жители просили расчистить улицы, дворы и убрать наледь с крыш.

На совещании приведены примеры затянувшегося решения проблем. Ещё 10 марта мурманчанка сообщила, что не может выйти на прогулку с детской коляской. Администрация города расчистить дорогу только к 22 марта. После сигнала ЦУР в субботу расчистка съезда на переулок Дальний была выполнена Управлением дорожного хозяйства. В Ковдоре после вмешательства ЦУР отработано обращение жителя дома №5 на улице Баштыркова, Двор расчистили на выходных, хотя ранее работы планировались только на 31 марта.

Всего за неделю отработано 54% поступивших сообщений. Среди решённых задач — расчистка от снега лестницы и тропинки в районе дома №9 на улице Ленинского Комсомола в Заозерске, расчистка лестницы на проезде Связи в Мурманске, уборка снега с пешеходной части моста на проспекте Ленина в Кировске и удаление сосулек с крыши дома №7 на улице Парковой в Оленегорске.

Артём Марышев поблагодарил за работу коллег из Министерство энергетики и ЖКХ, Министерство строительства, а также администраций Мурманска, Североморска, Кировска, Полярных Зорь, Кольского и Ковдорского округов, которые в выходные дни продолжали информировать жителей о решении обозначенных проблем.