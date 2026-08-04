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Мурманская область. Арктика (16+)04.08.26 13:30

ЦУР Мурманской области: количество сообщений от северян выросло на 23% за неделю

За прошедшую неделю Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 708 сообщений от жителей в социальных сетях. По сравнению с предыдущей неделей количество сигналов увеличилось на 23%. Основными темами, волновавшими северян, стали отсутствие горячей воды, покос травы, ямы на дорогах, нехватка медицинских кадров и содержание контейнерных площадок. Такие данные привёл вчера на оперативном совещании в правительстве региона руководитель ЦУР Артём Марышев.

Рост числа сообщений в блоке «ЖКХ» связан с недовольством жителей по поводу отсутствия горячей воды в связи с опрессовками, заменой трубопроводов, промывкой сетей и капитальным ремонтом теплотрасс. Сигналы поступали из Заозерска, Североморска и Мурманска.

В блоке «Здравоохранение» пользователи писали в соцсетях о необходимости длительного ожидания приёма к узким специалистам из-за дефицита кадров. Жители Апатитов сообщали об отсутствии детского эпилептолога и пульмонолога, а в больнице КНЦ РАН – невролога, кардиолога, гастроэнтеролога, а также аппаратов МРТ и КТ.

На прошлой неделе жители активно интересовались губернаторским проектом «Здоровый Север», который стартовал в Мурманске. В трёх крупнейших торговых центрах города заработали диагностические комплексы с использованием искусственного интеллекта. Они за 10 секунд определяют 16 показателей здоровья по видео лица: давление, пульс, холестерин, уровень стресса и усталости. Тут же можно записаться к врачу через QR-код.

В Мурманске количество сообщений выросло на 24%. Жители сообщали о нескошенной траве во дворах, уточняли сроки отключения воды, просили отремонтировать дороги и устранить ямы. Также пользователи активно реагировали на информацию о встречах губернатора и глав округов с жителями, предлагая посетить конкретные адреса и уточняя графики будущих встреч.

Рейтинг муниципалитетов, рассчитанный на основе числа жалоб на тысячу жителей, показал превышение средних значений в ЗАТО город Заозерск. Рост там связан с вопросами о сроках возобновления подачи горячей воды после ремонта теплосетей. В отдельных домах управляющим компаниям потребовались дополнительные пуско-наладочные работы, что вызвало задержки и рост числа сообщений.

На совещании был приведён пример некачественной отработки в Мончегорске. Житель сообщил о сломанных тренажёрах на спортивной площадке. Администрация ответила, что своими силами отремонтировать их не удалось, требуется выезд специалистов завода-изготовителя, точные сроки не назвала и прекратила диалог с жителем.

Также был приведён пример сигнала с отсутствием конкретных сроков решения проблемы. Жительница Мурманска пожаловалась на разросшуюся траву у детской площадки. Администрация ответила, что покос запланирован в рамках графика, однако сам график не предоставила, конкретные сроки не указала и сняла сообщение с контроля. После сигнала ЦУР в выходные дни покос был выполнен силами Управления дорожного хозяйства города Мурманска, а пользователю направлен ответ с фотоподтверждением.

Всего за неделю отработано 72% поступивших сообщений. Среди решённых задач – ремонт качели на детской площадке в Североморске, спил сломанного дерева на улице Володарского в Мурманске, а также покос травы на детской площадке в Оленегорске.

Артём Марышев отметил, что главы муниципалитетов активно проводят личные обходы и выездные проверки территорий. За последние две недели публикации о результатах таких инспекций собрали более 60 тысяч просмотров. Главы Мурманска, Кировска, Полярных Зорь, Оленегорска, Апатитов, Заозерска, Североморска, Видяево, Мончегорска, а также Кандалакшского, Ловозерского, Печенгского, Кольского и Ковдорского округов лично проверили состояние территорий. Все выявленные недостатки переданы исполнителям для устранения.

губернатор Мурманской области Андрей Чибис подчеркнул, что главное в таких обходах – не эффект в социальных сетях, а реальный результат: «Показателем эффективности должны стать отсутствие мусора, сломанных детских площадок, нескошенной травы и других проблем, которые волнуют людей».

Руководитель ЦУР поблагодарил за работу коллег из Министерства энергетики и ЖКХ, а также администраций Мурманска, Североморска, Заозерска, Печенгского, Кольского и Ловозерского округов, которые в выходные дни продолжали информировать жителей о решении обозначенных проблем.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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