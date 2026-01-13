ЦУР Мурманской области: на новогодних каникулах экстремальные погодные условия привели к росту обращений северян

За период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1543 сообщения от северян в социальных сетях. Это на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основными темами стали отключение отопления, вывоз мусора, а также уборка снега и наледи с дорог и дворов. Такие данные привёл вчера на оперативном совещании в правительстве региона руководитель ЦУР Артём Марышев.

Значительный рост числа обращений, особенно в блоке «ЖКХ», был вызван экстремальными погодными условиями. Резкое понижение температуры привело к прорывам теплотрасс и авариям на внутренних системах водоснабжения. Наибольший рост жалоб зафиксирован в Североморске, Мурманске и Оленегорске.

«В Североморске за праздничные выходные дважды происходило отключение отопления. После ремонтов произошло завоздушивание внутридомовых систем, а ситуация осложнялась отсутствием доступа во многие квартиры. Работы по развоздушиванию велись круглосуточно, чтобы максимально быстро вернуть тепло в дома. Сейчас ситуация стабилизировалась, отрабатываются точечные заявки», — сообщил Артём Марышев.

Второй по частоте обсуждаемой в соцсетях темой стал несвоевременный вывоз мусора. За каникулы было зафиксировано 154 сообщения по этой проблеме. Больше всего сигналов поступило из Мурманска, ЗАТО Александровск и Апатитов. Как пояснил руководитель ЦУР, несмотря на поставку пяти дополнительных мусоровозов, в сильные морозы (ниже -30°C) выходила из строя погрузочная техника, из-за чего отходы приходилось грузить вручную, а часть машин не могла заехать во дворы. Сложности с вывозом отмечались в Александровске, Ковдоре, а также в отдельные дни в Мурманске, Кировске и Апатитах.

В Мурманске рост обращений составил 3%. Жители жаловались на перебои с водоснабжением, переполненные контейнерные площадки, а также просили расчистить от снега лестницы, дороги и тротуары.

За рассматриваемый период отработано 43% поступивших сообщений. Остальные — взяты в работу, ответы по ним будут предоставлены на текущей неделе.

Артём Марышев поблагодарил коллег из администраций Североморска, Мурманска, Александровска, Апатитов, Оленегорска, Полярных Зорь, Кировска, Заозерска, Печенгского, Кольского, Терского и Ковдорского округов, а также министерств энергетики и жилищно-коммунального, транспорта и дорожного хозяйства, здравоохранения, строительства, спорта, труда и социального развития, цифрового развития, туризма и предпринимательства которые и в выходные дни продолжали информировать жителей о решении проблем, обозначенных пользователями.

