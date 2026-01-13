Кадровая стратегия-2026: владение ИИ и развитие навыков сотрудников стали приоритетом для мурманских работодателейНадежды-2026: 3 из 10 работающих россиян рассчитывают на карьерный рост в новом году
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)13.01.26 17:00

ЦУР Мурманской области: на новогодних каникулах экстремальные погодные условия привели к росту обращений северян

За период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1543 сообщения от северян в социальных сетях. Это на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основными темами стали отключение отопления, вывоз мусора, а также уборка снега и наледи с дорог и дворов. Такие данные привёл вчера на оперативном совещании в правительстве региона руководитель ЦУР Артём Марышев.

Значительный рост числа обращений, особенно в блоке «ЖКХ», был вызван экстремальными погодными условиями. Резкое понижение температуры привело к прорывам теплотрасс и авариям на внутренних системах водоснабжения. Наибольший рост жалоб зафиксирован в Североморске, Мурманске и Оленегорске.

«В Североморске за праздничные выходные дважды происходило отключение отопления. После ремонтов произошло завоздушивание внутридомовых систем, а ситуация осложнялась отсутствием доступа во многие квартиры. Работы по развоздушиванию велись круглосуточно, чтобы максимально быстро вернуть тепло в дома. Сейчас ситуация стабилизировалась, отрабатываются точечные заявки», — сообщил Артём Марышев.

Второй по частоте обсуждаемой в соцсетях темой стал несвоевременный вывоз мусора. За каникулы было зафиксировано 154 сообщения по этой проблеме. Больше всего сигналов поступило из Мурманска, ЗАТО Александровск и Апатитов. Как пояснил руководитель ЦУР, несмотря на поставку пяти дополнительных мусоровозов, в сильные морозы (ниже -30°C) выходила из строя погрузочная техника, из-за чего отходы приходилось грузить вручную, а часть машин не могла заехать во дворы. Сложности с вывозом отмечались в Александровске, Ковдоре, а также в отдельные дни в Мурманске, Кировске и Апатитах.

В Мурманске рост обращений составил 3%. Жители жаловались на перебои с водоснабжением, переполненные контейнерные площадки, а также просили расчистить от снега лестницы, дороги и тротуары.

За рассматриваемый период отработано 43% поступивших сообщений. Остальные — взяты в работу, ответы по ним будут предоставлены на текущей неделе.

Артём Марышев поблагодарил коллег из администраций Североморска, Мурманска, Александровска, Апатитов, Оленегорска, Полярных Зорь, Кировска, Заозерска, Печенгского, Кольского, Терского и Ковдорского округов, а также министерств энергетики и жилищно-коммунального, транспорта и дорожного хозяйства, здравоохранения, строительства, спорта, труда и социального развития, цифрового развития, туризма и предпринимательства которые и в выходные дни продолжали информировать жителей о решении проблем, обозначенных пользователями.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560331/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кадровая стратегия-2026: владение ИИ и развитие навыков сотрудников стали приоритетом для мурманских работодателей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Мой любимый папа». Художественный сериал, 2 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)КАК РАССЧИТАТЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРОЦЕНТ ВКЛАДА-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 43 копейки, доллар прибавил 6 копеек-PRO Энергетику (18+)В 2026 году на площадке сооружения будущей Кольской АЭС-2 стартуют подготовительные работы-PRO ЖКХ (18+)ЦУР Мурманской области: на новогодних каникулах экстремальные погодные условия привели к росту обращений северян-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»