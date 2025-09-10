ЦУР Мурманской области: на первом месте по количеству обращений в соцсетях тема отопления

За период с 30 августа по 5 сентября Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1079 сообщений от жителей в социальных сетях. Это на 8% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Основными темами обращений стали вопросы отопления в социальных учреждениях, ямы во дворах, ремонт и обустройство тротуаров, содержание школ и детских садов, а также работа регистратуры и терминалов в сфере здравоохранения.

Больше всего жалоб на холод в детских садах и школах поступило из ЗАТО Александровск, Мурманска и Кольского округа. При этом администрация Мурманска подтвердила, что отопление в образовательных организациях города подключено.

Жители также сообщали о проблемах с благоустройством, ремонтом фасадов и кровли, состоянием актовых залов и площадок в образовательных учреждениях. В рейтинге муниципалитетов по числу обращений относительно численности населения наибольший рост отмечен в ЗАТО Александровск. Здесь жители жаловались на отопление в детских садах, санитарное состояние контейнерных площадок, а также просили обрезать ветки и убрать спиленные деревья.

За неделю 71% сообщений были отработаны: проблемы решены, информация предоставлена. Остальные обращения находятся в работе. Среди примеров оперативного реагирования — восстановление освещения во дворе в Апатитах, спил аварийных деревьев в Мурманске, ремонт освещения в подъезде на улице Свердлова и восстановление лестницы в Видяево.

Руководитель ЦУР Артём Марышев отметил, что в выходные дни, в том числе в рамках «прямой линии» губернатора, все органы власти и администрации муниципалитетов продолжали отрабатывать сигналы жителей и информировать их о принятых мерах.