«SuperJob» запустит цифровую платформу для молодых учёныхБанк будет обязан возместить клиенту средства, похищенные мошенниками в результате взлома онлайн-банка с помощью вредоносной программы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)10.06.26 10:00

ЦУР Мурманской области: на прошедшей неделе рост числа сообщений северян отмечен в блоке «Дороги»

За прошедшую неделю Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 751 сообщение в социальных сетях. По сравнению с предыдущей неделей количество обращений снизилось на 19%. Об итогах работы рассказал руководитель ЦУР Артём Марышев 8 июня на оперативном совещании в областном правительстве.

Наиболее актуальными для жителей региона стали вопросы уборки общественных пространств от мусора, отсутствия горячей воды, состояния дорог, работы регистратур и терминалов в медицинских учреждениях, а также содержания контейнерных площадок.

Рост числа сообщений отмечен в блоке «Дороги». Северяне просили включить в планы ремонта отдельные участки муниципальных дорог. Такие обращения поступали из Мурманска, Североморска, Апатитов и Мончегорска.

В областном центре количество сигналов сократилось на 24%. Чаще всего мурманчане обращали внимание на необходимость уборки мусора и песка на улицах и общественных территориях города. Также жителей интересовали сроки плановых отключений горячего водоснабжения, состояние дорожного покрытия, вопросы записи к врачам и содержание контейнерных площадок. Все поступившие сообщения были направлены в профильные структуры для дальнейшей отработки.

Одним из примеров работы с обращениями стало сообщение жительницы Мурманска о покосившемся столбе во дворе дома №4 корп. 2 по улице Свердлова. Проблема была обозначена ещё 18 марта. Изначально устранение было запланировано на 25 марта, однако сроки несколько раз переносились. В конечном итоге исполнитель пообещал решить проблему 12 июня. После подключения ЦУР работы по выравниванию опоры и обратной засыпке грунта были выполнены 5 июня под контролем комитета по развитию городского хозяйства администрации Мурманска. Пользователю направили ответ с фотоподтверждением выполненных работ

За отчётный период Центром отработано 73% сообщений. По ним проблемы были решены либо заявителям предоставлены необходимые разъяснения. Остальные обращения находятся в работе, ответы по ним будут предоставлены в установленные сроки.

За неделю по сигналам жителей выполнен ряд работ в муниципалитетах региона. В Коле на Кольской набережной отремонтировали лестницу. В Североморске восстановили игровой элемент на детской площадке возле дома №2 по улице Сгибнева. В Кандалакше восстановили упавшие столбы с иллюминацией возле школы №2 на улице Спекова.

Кроме того, ЦУР зафиксировал нарушение сроков предоставления ответов в социальных сетях со стороны органов местного самоуправления. Одно просроченное сообщение было отмечено у администрации Кировска. Среди исполнительных органов Мурманской области превышений сроков ответов не зафиксировано.

Руководитель ЦУР Мурманской области Артём Марышев отметил работу специалистов Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, а также администраций Мурманска, Североморска, Апатитов и Кировска, которые продолжали информировать жителей о ходе решения проблем и в выходные дни.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
02.06.26 11:45
Странно, 40 лет назад об этом никто не знал "... 293-ю годовщину со дня образования... " Северного флота... Из обзора от ИИ - СФ официально создан 1 июня 1933 года... исторические корни военно-морског
Комментарий к новости:Командующий Северным флотом поздравил подчиненных с 293-й годовщиной флота и началом летнего периода обучения
Максим
01.06.26 20:30
В любом виде Спорта, если это Спорт, необходима физическая подготовка и определённые навыки.
Комментарий к новости:В областном центре провели первые официальные региональные соревнования «Арктический падел»
Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
-Правовая консультация (18+)С 1 июня меняется порядок приёма в аспирантуру
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире14:30«Вместе с наукой». Познавательная программа (12+)15:25«Дальневосточный морской заповедник». Познавательная программа (12+)16:15«Иван Макарович». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Банк будет обязан возместить клиенту средства, похищенные мошенниками в результате взлома онлайн-банка с помощью вредоносной программы-PRO Валюту (16+)Доллар США умеренно дешевеет к основным валютам-PRO Энергетику (18+)Все издержки ложатся на конечного потребителя: для повышения энергоэффективности предприятий необходим комплексный подход и экономические стимулы-PRO ЖКХ (18+)Суд принял решение об аннулировании лицензию у мурманской УК ООО «ЮНИ ДОМ»-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)С 1 июня меняется порядок приёма в аспирантуру
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять