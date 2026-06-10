ЦУР Мурманской области: на прошедшей неделе рост числа сообщений северян отмечен в блоке «Дороги»

За прошедшую неделю Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 751 сообщение в социальных сетях. По сравнению с предыдущей неделей количество обращений снизилось на 19%. Об итогах работы рассказал руководитель ЦУР Артём Марышев 8 июня на оперативном совещании в областном правительстве.

Наиболее актуальными для жителей региона стали вопросы уборки общественных пространств от мусора, отсутствия горячей воды, состояния дорог, работы регистратур и терминалов в медицинских учреждениях, а также содержания контейнерных площадок.

Рост числа сообщений отмечен в блоке «Дороги». Северяне просили включить в планы ремонта отдельные участки муниципальных дорог. Такие обращения поступали из Мурманска, Североморска, Апатитов и Мончегорска.

В областном центре количество сигналов сократилось на 24%. Чаще всего мурманчане обращали внимание на необходимость уборки мусора и песка на улицах и общественных территориях города. Также жителей интересовали сроки плановых отключений горячего водоснабжения, состояние дорожного покрытия, вопросы записи к врачам и содержание контейнерных площадок. Все поступившие сообщения были направлены в профильные структуры для дальнейшей отработки.

Одним из примеров работы с обращениями стало сообщение жительницы Мурманска о покосившемся столбе во дворе дома №4 корп. 2 по улице Свердлова. Проблема была обозначена ещё 18 марта. Изначально устранение было запланировано на 25 марта, однако сроки несколько раз переносились. В конечном итоге исполнитель пообещал решить проблему 12 июня. После подключения ЦУР работы по выравниванию опоры и обратной засыпке грунта были выполнены 5 июня под контролем комитета по развитию городского хозяйства администрации Мурманска. Пользователю направили ответ с фотоподтверждением выполненных работ

За отчётный период Центром отработано 73% сообщений. По ним проблемы были решены либо заявителям предоставлены необходимые разъяснения. Остальные обращения находятся в работе, ответы по ним будут предоставлены в установленные сроки.

За неделю по сигналам жителей выполнен ряд работ в муниципалитетах региона. В Коле на Кольской набережной отремонтировали лестницу. В Североморске восстановили игровой элемент на детской площадке возле дома №2 по улице Сгибнева. В Кандалакше восстановили упавшие столбы с иллюминацией возле школы №2 на улице Спекова.

Кроме того, ЦУР зафиксировал нарушение сроков предоставления ответов в социальных сетях со стороны органов местного самоуправления. Одно просроченное сообщение было отмечено у администрации Кировска. Среди исполнительных органов Мурманской области превышений сроков ответов не зафиксировано.

Руководитель ЦУР Мурманской области Артём Марышев отметил работу специалистов Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, а также администраций Мурманска, Североморска, Апатитов и Кировска, которые продолжали информировать жителей о ходе решения проблем и в выходные дни.