ЦУР Мурманской области назвал лучшие министерства и городские администрации по работе в Интернете за 2021 год

Специалисты Центра управления регионом (ЦУР) Мурманской области составили рейтинг органов исполнительной власти и местного самоуправления по информационной активности и обеспечению обратной связи с северянами за 2021 год. Об этом сообщил руководитель ЦУР Алексей Медведев.

Оценка деятельности составлялась на основании девяти показателей по двум основным блокам: ведение аккаунтов в социальных сетях и работа с поступающими инцидентами.

При оценке ведения ведомствами социальных сетей учитывались частота публикаций, число подписчиков официальных аккаунтов, количество аккаунтов в различных соцсетях, наличие открытых комментариев и разделов с обсуждениями, а также число граждан, принявших участие в проведенных опросах и онлайн-голосованиях через социальные сети, портал обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» и региональный портал «Наш Север».

При анализе эффективности работы с сообщениями учитывались, в частности, средние сроки отработки, доля просроченных сообщений, а также удельный вес сообщений со статусом «решено».

Среди исполнительных органов власти Мурманской области первое место в рейтинге занимает Министерство транспорта и дорожного хозяйства, второе место у Министерства энергетики и ЖКХ, на третьем – Министерство строительства.

Как сообщает ЦУР, в тройку лучших органов местного самоуправления вошли администрации ЗАТО город Заозерск, ЗАТО Александровск и города Мончегорска.

«Наиболее положительной динамикой в сравнении с 2020 годом характеризуются комитет по тарифному регулированию, а также комитет по конкурентной политике. Из администраций свои показатели значительно улучшили ЗАТО Александровск и ЗАТО г.Североморск», – заключил Алексей Медведев.