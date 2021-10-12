ЦУР Мурманской области назвал лучшие региональные министерства и городские администрации по работе в Интернете в III квартале

Специалисты Центра управления регионом Мурманской области составили рейтинг органов исполнительной власти и местного самоуправления по информационной активности и обеспечению обратной связи с северянами за III квартал 2021 года. Об этом в минувший понедельник на оперативном совещании в правительстве региона сообщила министр цифрового развития Мурманской области Александра Никипелова.

Оценка деятельности составлялась на основании девяти показателей по двум основным блокам: ведение аккаунтов в социальных сетях и работа с поступающими инцидентами.

При оценке ведения ведомствами социальных сетей учитывались частота публикаций, число подписчиков официальных аккаунтов, количество аккаунтов в различных соцсетях, наличие открытых комментариев и разделов с обсуждениями, а также число граждан, принявших участие в проведенных опросах и онлайн-голосованиях.

Среди исполнительных органов власти Мурманской области первое место в рейтинге занимает Министерство труда и социального развития, второе место у Министерства транспорта и дорожного хозяйства, на третьем — Министерство спорта.

В тройку лучших среди органов местного самоуправления вошли администрации ЗАТО город Заозерск, Терского района и города Оленегорска. Стоит отметить, что администрация ЗАТО город Заозерск занимает лидирующие позиции с момента старта рейтингования.

«Наиболее положительной динамикой в сравнении с прошлым отчётным периодом характеризуются Министерство спорта, Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области, а также администрации Терского района и ЗАТО Александровск», — отметила Александра Никипелова.