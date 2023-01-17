ЦУР Мурманской области: обращения северян о неубранном снеге стали отрабатываться быстрее

На минувшей неделе Центром управления регионом зафиксировано 767 сообщений, оставленных гражданами в социальных сетях, на порталах «Наш Север» и «Госуслуги». Отработано за отчётный период – 499. Об этом вчера сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Алексей Медведев.

В блоке «ЖКХ» больше всего сообщений о необходимости расчистки от снега поступило из ЗАТО Александровск, ЗАТО город Заозерск и Мурманска.

«Из Александровска поступило 38 жалоб на качество уборки снега, в том числе 21 сообщение по уборке дворов: отмечается либо ее отсутствие по некоторым адресам, либо осуществление ранее заявленного графика, поэтому рабочим мешают припаркованные во дворах автомобили», – пояснил Алексей Медведев.

В блоке «Социальное обслуживание и защита» пользователи задавали уточняющие вопросы о пособиях и иных мерах поддержки. С целью дополнительного информирования жителей специалистами ЦУР совместно с региональным министерством труда и социального развития запланирована информационная рассылка о действующих мерах поддержки в 2023 году.

В блоке «Дороги» был отмечен комментарий в телеграм-канале губернатора об отсутствии знаков «Пешеходный переход» в Североморске на участке дороги в районе детского сада №15 и кадетского корпуса на улице Восточная. Автор утверждает, что администрация ЗАТО обещала установить светофор в декабре прошлого года.

Как пояснил глава администрации ЗАТО г. Североморск Олег Прасов в ходе оперативного совещания, сроки выполнения работ затянулись из-за более тщательного процесса выбора места установки перехода.

По поручению губернатора специалисты ЦУР подготовили сравнительный анализ числа поступивших от жителей обращений по вопросу уборки снега в текущем и в прошлом зимних периодах.

В период с 1 декабря 2022 года по 13 января 2023 года общее число сообщений, зарегистрированных в системе «Инцидент менеджмент» и на портале «Наш Север» по теме уборки снега, составило 574, что на 56% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период.

По обращениям, опубликованным в социальных сетях, время отработки в среднем составило 109 часов, что меньше на 42% относительно прошлого периода, а средняя скорость первого ответа в рабочих часах составляет на текущий момент 3 часа 30 минут – быстрее на 29%. На портале «Наш Север» среднее итоговое время работы с обращением до решения проблемы и окончательного ответа пользователю составило 262 часа или 11 календарных дней, что также быстрее на 66% относительного прошлого года.