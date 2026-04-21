ЦУР Мурманской области отметил рост обращений в блоке «ЖКХ»

За прошедшую неделю Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 693 сообщения в социальных сетях — это на 3% меньше, чем неделей ранее. Итоги работы представил руководитель ЦУР Артём Марышев на оперативном совещании в правительстве региона.

Жителей чаще всего волновали вопросы уборки общественных пространств и дорог от мусора и листвы, начисления за жилищно-коммунальные услуги, очереди в медицинских учреждениях, а также состояние контейнерных площадок.

При этом отмечен рост обращений в блоке «ЖКХ». Пользователи интересовались причинами начислений за водоснабжение по нормативу вместо показаний приборов учёта. В каждом случае специалисты разбирались индивидуально: основная причина — несвоевременная передача управляющими компаниями данных в ресурсоснабжающую организацию.

В Мурманске количество сообщений снизилось на 6%. Жители областного центра указывали на необходимость уборки территорий — в Больничном городке, на Аллее поколений, в парках у Семёновского озера и на проезде Михаила Ивченко, а также на ряде дворовых и общественных пространств. Фиксировались сигналы о неудовлетворительном состоянии контейнерных площадок. Также мурманчане просили проверить работу управляющих компаний, в том числе «Чистый Дом», «Северные жилищные системы», «Линия Севера», «Арктик-сервис», «Севжилсервис», «Умный дом» и «Решение». В блоке «Дороги» обращения касались состояния тротуаров на улицах Карла Маркса, Старостина, Сафонова, Фрунзе и других. В сфере здравоохранения жители жаловались на длительное ожидание записи к врачам — терапевтам, стоматологам и узким специалистам.

Все обращения направлены в профильные ведомства и находятся на контроле.

В ходе доклада руководитель ЦУР привёл пример с затягиванием сроков решения проблемы. Жительница Мурманска сообщила о протечке воды из колодца на улице Достоевского, 15. После нескольких переносов сроков и сигнала ЦУР подрядчик провёл промывку дренажно-ливневой системы под контролем профильного ведомства. Работы выполнены, заявителю направлен ответ с фотоподтверждением.

Всего за неделю отработано 61% сообщений — проблемы решены или заявителям предоставлены разъяснения. Остальные обращения находятся в работе.

Среди конкретных результатов — ремонт игрового оборудования на детской площадке в Мурманске, устранение опасного доступа к проводам в Ковдоре, ямочный ремонт в Североморске и досрочное восстановление лестницы в Заозерске.

Отдельно Артём Марышев отметил работу Минстроя, комитета молодёжной политики, а также администраций Мурманска, Североморска, Заозерска, Кандалакшского и Кольского округов, которые продолжали оперативно информировать жителей о решении проблем, в том числе в выходные дни.

