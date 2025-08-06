ЦУР Мурманской области: по сравнению с предыдущей неделей количество обращений граждан снизилось на 13%

За минувшую неделю Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 929 сообщений от жителей в социальных сетях. Как отметил 4 августа на оперативном совещании правительства руководитель ЦУР Артём Марышев, по сравнению с предыдущей неделей количество обращений снизилось на 13%.

Наибольшее число сигналов касалось содержания и уборки зелёных насаждений, качества ремонта дорог, выдачи льготных лекарств и состояния контейнерных площадок.

Отдельно руководитель ЦУР отметил рост числа сообщений, связанных с обращением с отходами. О переполненных мусорных контейнерах чаще всего сообщали жители Мурманска, Снежногорска и населённых пунктов Кольского округа.

В Мурманске количество обращений снизилось на 21%. Основными темами стали благоустройство территорий — в частности, просьбы покосить траву, — вопросы подачи горячей и холодной воды, качество дорожного ремонта, а также сложности с получением льготных лекарств. Также поступали обращения по теме записи детей в кружки и секции.

При этом ни в одном из муниципалитетов не зафиксировано превышения средних значений по числу жалоб на тысячу человек населения. Также не выявлено резкого роста обращений по сравнению с предыдущей неделей.

В ЦУР также продолжают оперативно реагировать на сигналы, особенно, если они касаются многократно переносимых сроков решения проблем. Так, после обращения жительницы Мурманска о повреждённых ступенях у здания «СОПКИ.СПОРТ» администрация города оперативно организовала временное решение — до 10 августа на объекте будут установлены деревянные ступени. Вопрос капитального ремонта будет рассмотрен при формировании бюджета на 2026 год.

В Оленегорске была решена длительная проблема с гидроизоляцией межпанельных швов. После обращения в ЦУР и взаимодействия с городской администрацией жительнице сообщили, что работы будут завершены до 10 августа.

По итогам недели отработано 66% сообщений. По остальным обращениям жителям направлены сроки предоставления ответов или проведения работ.

В ряде случаев проведён оперативный выезд и устранение проблем на месте. Так, в Островном отремонтирована кровля, в Североморске восстановлено ограждение и убрана территория рядом с ремонтируемым домом, в Кировске произведён ямочный ремонт межквартального проезда.

«Благодарю коллег из Минстроя, Мингосжилстройнадзора, администраций Кировска, Оленегорска, Заозерска и Кандалакшского округа. Даже в выходные дни они не прекращали работу с обращениями жителей — информировали, устраняли проблемы, давали обратную связь. Это важная часть нашей совместной работы», — отметил руководитель ЦУР Мурманской области Артём Марышев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551395/#&gid=1&pid=1