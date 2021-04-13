ЦУР Мурманской области составил рейтинг по качеству работы органов власти с обращениями северян

Центр управления регионом Мурманской области провёл рейтинговую оценку работы органов исполнительной власти и местного самоуправления по информационной активности и обеспечению обратной связи с северянами за первый квартал 2021 года. Об этом сообщила в ходе вчерашнего оперативного совещания в правительстве заместитель министра цифрового развития региона Александра Никипелова.

Рейтинг составлен на основании 12 показателей по трём основным блокам: ведение аккаунтов в социальных сетях, работа с поступающими инцидентами и обращениями граждан на портале «Наш Север».

«Среди исполнительных органов власти Мурманской области в тройку лучших вошли министерства строительства, спорта и здравоохранения. Топ лучших органов местного самоуправления возглавили администрация ЗАТО Заозерск, Оленегорска и ЗАТО Александровск», – отметила Александра Никипелова.

Кроме того, в период с 3 по 9 апреля ЦУР зафиксировал 1014 обращений от жителей Мурманской области, оставленных на портале «Наш Север» и в социальных сетях.

В блоке «Благоустройство» наиболее часто жители сообщали о проблемах уборки территорий, вывоза снега и отсутствия детских площадок во дворах.

Раздел «Дороги» представлен проблемами ремонта, прежде всего, муниципальных дорог. Наибольшее количество просьб о ремонте дорожного покрытия поступило из областного центра. Также значительное количество жалоб касалось состояния трассы Североморск – Мурманск. Сообщения жителей о состоянии дорог были переданы в министерство транспорта и дорожного хозяйства, а также в контрольное управление.

«Даем неделю на решение тех проблем, которые были переданы на проверку. У нас на следующей неделе будет доклад об организации ремонта, поэтому прошу, чтобы по тем сообщениям, которые зафиксировал ЦУР, были также даны комментарии», – сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В блоке «Безопасность» чаще всего северяне сообщали о проблеме безнадзорных животных. Наибольшее число сообщений зафиксировано в Кандалакшском районе, Мурманске и Печенгском округе.