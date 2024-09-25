ЦУР Мурманской области: в центре внимания пользователей соцсетей — отопление

Центр управления регионом зафиксировал 1617 сообщений северян в социальных сетях за прошедшую неделю, что на 3% меньше по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Основные вопросы, волнующие жителей Мурманской области, касались начала отопительного сезона, неисправного уличного освещения, состояния дорог, работы системы здравоохранения и содержания контейнерных площадок. Об этом 23 сентября сообщила на оперативном совещании областного правительства и.о. руководителя ЦУР Мурманской области Евгения Ульянова.

Особенно заметен рост обращений по теме «ЖКХ» и проблемами с вывозом мусора. Северяне активно задавали вопросы по срокам подачи отопления и жаловались на разбросанный мусор на контейнерных площадках. Важно отметить, что регулировка подачи тепла может занимать до 5 дней после официального старта отопительного сезона, что объясняет временные задержки.

В Мурманске зафиксировано снижение числа сообщений на 8%. Жители областного центра в основном интересовались сроками завершения ямочного ремонта, а также графиком работы пунктов витаминизации.

Кроме того, мурманчане продолжают сигнализировать о затянувшемся ремонте перекрестка улиц Книповича и Полярные Зори.

Также ЦУР продолжает фиксировать сообщения, оставленные северянами, которые до сих пор не получили решения. Например, в Апатитах во дворе дома №15 на улице Козлова длительное время не вывозят щебень, оставшийся после ремонта, что вызвало недовольство горожан. В Мончегорске возник пожар в заброшенном здании общежития «Чайка», и пользователи соцсетей просят закрыть доступ в это здание, однако местные власти пока не дали чёткого ответа о сроках.

Тем не менее, и.о. руководителя ЦУР отметила и примеры успешной работы, поблагодарив коллег за оперативное решение проблем граждан. В Полярном был отремонтирован участок протекающей кровли, в Мурманске убрана территория возле лестницы на Полярном Круге, а в ЗАТО Видяево восстановлено освещение дома на улице Заречной.

«Хочу обратить внимание, что под трансляцией оперативного совещания есть конкретные жалобы от наших граждан по отоплению и свету. Прошу глав администраций всё отработать», — заключил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/