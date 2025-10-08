Проект «Творческая осень» Единого волонтёрского центра впервые пройдёт в ЗАТО ОстровнойБолее 1700 северянок с комфортом посетили медицинские учреждения, воспользовавшись услугой «Такси беременным»
Мурманская область. Арктика (16+)08.10.25 13:00

ЦУР Мурманской области: в сфере здравоохранения мурманчане отмечали сложности с дозвоном в контакт-центр

С 27 сентября по 3 октября Центр управления регионом Мурманской области обработал 1820 сообщений от северян в социальных сетях. Это на 38% меньше, чем неделей ранее. Основными темами обращений оставались вопросы отопления, уличного освещения, ремонта тротуаров, содержания контейнерных площадок и доступности медицинской помощи. Об этом 6 октября сообщил на оперативном совещании правительства руководитель ЦУР Артём Марышев.

Значительное снижение числа жалоб отмечается в блоке «ЖКХ» — на 46%. Количество сообщений об отсутствии тепла в квартирах сократилось, однако в отдельных домах продолжается регулировка внутридомовых систем. Управляющие компании проводят работы по развоздушиванию сетей для установления нормативного температурного режима. Ситуация находится на контроле Министерства энергетики и ЖКХ региона.

В Мурманске, где число обращений снизилось на 21%, жители преимущественно жаловались на отключение отопления в домах Ленинского округа. Также горожане сообщали о необходимости ремонта лестниц, тротуаров и уборки контейнерных площадок. В сфере здравоохранения мурманчане отмечали сложности с дозвоном в контакт-центр.

Рейтинг муниципалитетов, рассчитанный на основе числа жалоб на тысячу человек, не выявил превышения средних показателей ни в одном из городов или округов.

Особое внимание на совещании уделили примеру оперативного решения проблемы в Оленегорске. Жительница дома №14 на улице Пионерской обратилась в ЦУР с вопросом о гарантийном ремонте придомовой территории, сроки которого неоднократно переносились. После сигнала ЦУР и при личном контроле главы города работы по ремонту дворовой территории были завершены в выходные дни.

Всего за неделю отработано 78% поступивших сообщений. Так, в н.п. Высокий отремонтирована крыша остановочного комплекса, в Гаджиево восстановлено освещение на набережной Преминина, в Мурманске закрыт колодец возле дома №12 на улице Аскольдовцев, в Кировске срезан опасный штырь на остановке «Солнечная».

Артём Марышев отметил работу коллег из Министерства культуры, Министерства энергетики и ЖКХ, Министерства строительства, комитета по туризму, а также администраций Александровска, Кировска, Оленегорска, Кандалакшского и Кольского округов, которые даже в выходные дни информировали жителей о ходе решения проблем.

 

 

 

