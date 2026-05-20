ЦУР Мурманской области: в топе самых обсуждаемых северянами в соцсетях вопросов остаётся уборка мусора

За прошедшую неделю Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 654 сообщения от северян в социальных сетях. Количество сигналов увеличилось на 16% по сравнению с предыдущей неделей. Основными темами стали уборка общественных пространств от мусора, содержание подъездов, ямы на дорогах, работа регистратур в медучреждениях и нарушения при обращении с отходами. Такие данные привёл 18 мая на оперативном совещании в правительстве региона руководитель ЦУР Артём Марышев.

Рост числа жалоб отмечен в блоке «ЖКХ». Жители жаловались на нерегулярную уборку подъездов, грязь, песок, пыль и отсутствие влажной уборки. Наибольшее количество таких сигналов поступило из Мурманска и ЗАТО Александровск.

В Мурманске количество сообщений увеличилось на 12%. Горожане просили убрать дворы от мусора, отремонтировать подъезды, жаловались на ямы на дорогах, длительное ожидание приёма некоторых узких специалистов, а также просили заменить контейнеры и навести порядок на контейнерных площадках.

На совещании были приведены примеры затянувшихся решений проблем. Так, житель областного центра попросил убрать мусор у заброшенного дома на улице Полярные Зори, администрация пообещала выполнить работы только к 29 мая. В Оленегорске жители двух домов жаловались на захламленность территорий, администрация также планировала решить вопросы лишь к 29 мая.  Важно, что после сигнала ЦУР территория была оперативно почищена. Ответ с фотоподтвержением размещен на выходных.

За отчётный период 40% сообщений носили информационный характер — жители запрашивали или уточняли сведения. 60% сигналов содержали запрос на решение конкретных проблем. Из решаемых вопросов сразу удалось помочь пользователям в 11% случаев, на 31% сообщений взято время на исправление ситуации, 40% пользователей получили разъяснения, у 17% запрошена дополнительная информация. В 1% случаев проблема не была решена.

Всего за неделю отработано более половины поступивших сообщений. Среди решённых задач — уборка территории двора дома на улице Ушакова в Мурманске, закрепление обшивки на торцах дома на улице Заречной в Видяево, ремонт модулей на скейт-площадке на Советской улице в Североморске и установка крышки канализационного колодца у дома на улице Дзержинского в Апатитах.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567899/#&gid=1&pid=1

