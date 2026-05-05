ЦУР Мурманской области: в здравоохранении жители сообщали о сложностях с дозвоном в колл-центры для записи к врачам

За прошедшую неделю Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 551 сообщение в социальных сетях — это на 31% меньше, чем неделей ранее. Об итогах работы вчера рассказал руководитель ЦУР Артём Марышев на оперативном совещании в областном правительстве.

Чаще всего северяне поднимали вопросы уборки общественных пространств от снега и наледи, перебоев с отоплением, расчистки дорог, работы регистратур и терминалов в медучреждениях, а также содержания контейнерных площадок. Незначительный рост отмечен в блоке «Дороги» — в начале недели из-за снегопадов жители активно просили ускорить уборку проезжей части и тротуаров. Основной поток таких сообщений пришёлся на период, когда дорожные и коммунальные службы устраняли последствия затяжных метелей.

В Мурманске число сообщений сократилось на 32%. В блоке «Благоустройство» жители указывали на необходимость расчистки лестниц и улиц от снега. В сфере ЖКХ мурманчане просили проверить работу управляющих компаний «Севжилсервис» и «Заполярье-Сервис». В теме «Дороги» обращения касались уборки снега с ключевых городских магистралей. В здравоохранении жители сообщали о сложностях с дозвоном в колл-центры для записи к врачам. В блоке «Обращение с отходами» фиксировались жалобы на переполненные контейнеры.

Все поступившие сигналы направлены в профильные структуры региона и муниципалитетов.

Показательным стал случай в Никеле: житель пожаловался на надписи на фасаде дома на Гвардейском проспекте. Сроки устранения проблемы неоднократно переносились, однако после сигнала ЦУР в выходные дни надписи были закрашены. Пользователю направлен ответ с фотоподтверждением.

За отчётный период отработано 74% сообщений — проблемы решены или заявителям даны необходимые разъяснения. Остальные обращения находятся в работе.

Среди примеров оперативной отработки: в Мурманске закрыли колодец на улице Лесной, в Оленегорске ограничили доступ в расселённый дом на улице Мира, в Полярном расчистили лестницу на улице Гандюхина, а в Никеле отремонтировали качели во дворе на улице Победы.

Отдельно отмечена работа коллег из Минэнерго, а также администраций Мурманска, Оленегорска и Печенгского округа, которые продолжали информировать жителей о ходе решения проблем даже в выходные дни.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/