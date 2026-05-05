9 Мая военные парады пройдут в Мурманске, Североморске и КандалакшеВ Праздник весны и труда мурманчане делом доказали любовь к родному городу
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)05.05.26 15:30

ЦУР Мурманской области: в здравоохранении жители сообщали о сложностях с дозвоном в колл-центры для записи к врачам

За прошедшую неделю Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 551 сообщение в социальных сетях — это на 31% меньше, чем неделей ранее. Об итогах работы вчера рассказал руководитель ЦУР Артём Марышев на оперативном совещании в областном правительстве.

Чаще всего северяне поднимали вопросы уборки общественных пространств от снега и наледи, перебоев с отоплением, расчистки дорог, работы регистратур и терминалов в медучреждениях, а также содержания контейнерных площадок. Незначительный рост отмечен в блоке «Дороги» — в начале недели из-за снегопадов жители активно просили ускорить уборку проезжей части и тротуаров. Основной поток таких сообщений пришёлся на период, когда дорожные и коммунальные службы устраняли последствия затяжных метелей.

В Мурманске число сообщений сократилось на 32%. В блоке «Благоустройство» жители указывали на необходимость расчистки лестниц и улиц от снега. В сфере ЖКХ мурманчане просили проверить работу управляющих компаний «Севжилсервис» и «Заполярье-Сервис». В теме «Дороги» обращения касались уборки снега с ключевых городских магистралей. В здравоохранении жители сообщали о сложностях с дозвоном в колл-центры для записи к врачам. В блоке «Обращение с отходами» фиксировались жалобы на переполненные контейнеры.

Все поступившие сигналы направлены в профильные структуры региона и муниципалитетов.

Показательным стал случай в Никеле: житель пожаловался на надписи на фасаде дома на Гвардейском проспекте. Сроки устранения проблемы неоднократно переносились, однако после сигнала ЦУР в выходные дни надписи были закрашены. Пользователю направлен ответ с фотоподтверждением.

За отчётный период отработано 74% сообщений — проблемы решены или заявителям даны необходимые разъяснения. Остальные обращения находятся в работе.

Среди примеров оперативной отработки: в Мурманске закрыли колодец на улице Лесной, в Оленегорске ограничили доступ в расселённый дом на улице Мира, в Полярном расчистили лестницу на улице Гандюхина, а в Никеле отремонтировали качели во дворе на улице Победы.

Отдельно отмечена работа коллег из Минэнерго, а также администраций Мурманска, Оленегорска и Печенгского округа, которые продолжали информировать жителей о ходе решения проблем даже в выходные дни.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В России сформировался системный разрыв между ожиданиями бизнеса от директоров по информационной безопасности и реальной ролью этой функции - исследование «The Edgers, Positive Technologies» и «SuperJob»
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
-Правовая консультация (18+)Кошелёк: как майские праздники могут повлиять на зарплату
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире16:10«Без срока давности. Брянский бухенвальд». Документальный фильм (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)За последние 2 года каждый четвертый экономически активный россиянин сменил профессию: довольных больше, чем тех, кто жалеет-PRO Валюту (16+)Доллар слабо растёт к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)ЦУР Мурманской области: в здравоохранении жители сообщали о сложностях с дозвоном в колл-центры для записи к врачам-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять