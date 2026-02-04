ЦУР Мурманской области: все заявки о проблемах с отоплением находятся на контроле Минэнерго и будут отработаны УК максимально оперативно

За прошедшую неделю Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 5988 сообщений от северян в социальных сетях. Это на 22% больше, чем неделей ранее. Основными темами стали аварийные отключения электричества и теплоснабжения, уборка снега с улиц и дорог, а также вопросы обеспечения льготными лекарствами. Такие данные привёл 2 февраля на оперативном совещании в правительстве региона руководитель ЦУР Артём Марышев.

Наибольший рост сигналов зафиксирован по проблеме частичного отсутствия отопления в жилых домах.

«Подача тепла в дома восстановлена. Однако, после отключений электричества и работ на котельных УК требуется время на развоздушивание и регулировку внутридомовых систем. Все заявки находятся на контроле Минэнерго и будут отработаны УК максимально оперативно», - отметил Артём Марышев.

В Мурманске число обращений выросло на 38%. Жители уточняли сроки восстановления электроснабжения, сообщали о перебоях с отоплением в домах Ленинского округа, а также просили усилить уборку снега с тротуаров, пешеходных дорожек и лестниц.

Отдельным блоком остаются вопросы, связанные с порядком и сроками получения льготных лекарств. Министр здравоохранения сообщил, что сбои в предновогодних поставках действительно были, но в ручном режиме в результате работы с поставщиками ситуация купирована. «Разберитесь, чтобы таких вещей больше не было. Сроки, перестраховка, заблаговременная контрактация… Важно, чтобы таких сбоев больше не происходило», - поручил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Всего за неделю отработано 88% поступивших сообщений. Среди оперативно решённых проблем: расчистка территории у дома на улице Полярные Зори в Мурманске, ремонт игрового оборудования на детской площадке на улице Морской в Североморске, обработка противогололедными материалами дороги на Флотской улице в Снежногорске и восстановление крышки колодца на улице Достоевского в Мурманске.

Артём Марышев поблагодарил коллег из Министерства энергетики и ЖКХ, Министерства здравоохранения, а также администраций Североморска, Мурманска, Печенгского и Кольского округов за оперативную работу и информирование жителей в выходные дни.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561612/#&gid=1&pid=1