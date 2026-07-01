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Мурманская область. Арктика (16+)01.07.26 11:00

ЦУР Мурманской области: за неделю северяне оставили более 830 сообщений в социальных сетях

За прошедшую неделю Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 832 сообщения жителей в социальных сетях. По сравнению с предыдущей неделей их количество увеличилось на 13%. Об этом 29 июня сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Артём Марышев.

Чаще всего северяне обращались по вопросам отсутствия горячей воды, покоса травы, состояния дорог, записи на приём к врачам и содержания контейнерных площадок.

Наибольший рост зафиксирован в блоке «ЖКХ». Основной причиной стали обращения, связанные с плановыми отключениями горячего водоснабжения и аварийными ситуациями, возникшими в ходе гидравлических испытаний тепловых сетей. Такие сообщения поступали из Мурманска, Заозерска и Кировска.

В областном центре количество сообщений увеличилось на 44%. Жители Мурманска чаще всего сообщали о сроках отключения горячей воды, необходимости покоса травы во дворах и общественных пространствах, ямах на дорогах, длительном ожидании диагностических исследований, а также просили привести в порядок контейнерные площадки. Все обращения были оперативно направлены в профильные ведомства и муниципальные администрации.

В ходе доклада руководитель ЦУР Артём Марышев также привёл пример обращения, по которому сроки решения были необоснованно затянуты. Так, жительница Апатитов 22 июня попросила скосить борщевик на улице Кирова, однако администрация обозначила срок выполнения работ только к 11 июля.

В качестве положительного примера была отмечена ситуация в Мурманске. Ещё 19 мая жительница города сообщила о необходимости спилить сухие деревья возле дома №4 на улице Николаева. После сигнала ЦУР в выходные дни специалисты Управления дорожного хозяйства выполнили санитарную обрезку зелёных насаждений. Пользователь получил ответ с фотоподтверждением выполненных работ.

Всего за отчётный период отработано 66% сообщений. По остальным обращениям жители получили необходимые разъяснения либо их вопросы находятся в работе с предоставлением ответа в установленные сроки.

За неделю благодаря обращениям жителей и взаимодействию ЦУР с профильными службами в Мурманске установили блок, препятствующий проезду и парковке автомобилей на зеленой зоне возле дома №1а на улице Адмирала Флота Лобова. В Оленегорске устранили опасный незакрепленный элемент на крыше дома №15 по улице Строительной, а в Апатитах закрыли крышкой провода на фонарном столбе возле дома №10 по улице Козлова.

Отдельно Артём Маршев поблагодарил коллег из администраций муниципальных образований и профильных ведомств, которые продолжали информировать жителей о решении проблем даже в выходные дни.

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