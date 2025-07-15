ЦУР Мурманской области: за прошедшую неделю решено более 70% обращений жителей

С 5 по 11 июля Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 873 сообщения от жителей в социальных сетях. Это на 12% меньше, чем на предыдущей неделе. Об этом вчера сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Мурманской области Артём Марышев.

Основные темы обращений касались отсутствия горячей воды, содержания зелёных насаждений, качества ремонта дорог и состояния объектов образования.

Увеличилось количество вопросов по дорожной теме. Жители интересовались сроками завершения ремонта на улицах Полярные Зори, Орликовой и Гаджиева в Мурманске, а также на ряде участков в Апатитах и Кировске. В областном центре также поднимались вопросы озеленения города – на улицах Набережная и Свердлова просили высадить деревья, цветы и скосить траву.

Большой резонанс получила жалоба мурманчанки на перебои с электричеством в доме №16 на улице Дежнева. При содействии ЦУР электропитание было восстановлено до нормативных значений, на объекте установлены приборы контроля качества. В Североморске была решена давняя проблема с уборкой мусора у дома на улице Морской. Также за неделю удалось восстановить тренажёры в Кандалакше, устранить борщевик в Снежногорске, ликвидировать ямы у въезда в Североморск и заасфальтировать участок теплотрассы в Апатитах.

В целом за неделю было отработано 73% сообщений — проблемы решены, либо жителям даны необходимые разъяснения. Остальные обращения находятся в работе.

«Хочу отметить работу коллег из Минэнерго, а также администраций Североморска, Печенгского и Кандалакшского округов, которые и в выходные дни продолжали информировать жителей о решении проблем, обозначенных пользователями», — заключил Артём Марышев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550394/#&gid=1&pid=1