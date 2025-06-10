ЦУР Мурманской области зафиксировал увеличение на 10% количества обращений жителей региона по сравнению с предыдущей неделей

Со 2 по 8 июня Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1054 сообщения от жителей в социальных сетях. Количество обращений увеличилось на 10% по сравнению с предыдущей неделей. Рост связан, прежде всего, с началом сезонных работ в регионе. Об этом вчера сообщила на оперативном совещании правительства заместитель руководителя ЦУР Евгения Ульянова.

Наиболее часто жители поднимали вопросы отключения горячей воды, качества ремонта дорог, состояния контейнерных площадок, а также уборки общественных пространств. Существенно выросло количество обращений по тематике «ЖКХ» – в муниципалитетах стартовали опрессовки теплосетей. Пользователи уточняют сроки отключения и подачи горячей воды. В ряде случаев испытания выявляют повреждённые участки сетей, которые требуют дополнительного времени на ремонт. Это также вызывает дополнительные вопросы у жителей.

Отмечается рост числа обращений и по теме «Дороги». В регионе идёт активная ремонтная кампания, что вызывает у пользователей вопросы по срокам завершения работ.

Жители Мурманска жаловались на мусор в общественных пространствах и во дворах. Среди упомянутых адресов – улицы Александра Невского, Магомета Гаджиева, Георгия Седова, проспект Героев-североморцев, Театральный бульвар. Количество подобных обращений снизилось на 71% благодаря проведению масштабной уборки.

Кроме того, в Мурманске поступали вопросы по срокам подачи горячей воды после опрессовок, срокам завершения дорожных работ, а также жалобы на переполненные контейнеры и грязь на контейнерных площадках. Были зафиксированы обращения и по теме ремонта образовательных учреждений.

Согласно рейтингу муниципалитетов за период со 2 по 8 июня, ни в одном из них не зафиксировано превышения среднерегионального показателя. Вместе с тем, есть примеры, где вопросы жителей остались без должной отработки. Так, в Заозерске поступила жалоба на две крупные ямы на дороге у автозаправочной станции. Министерство транспорта и дорожного хозяйства передало информацию в «Мурманскавтодор», однако о сроках ремонта не сообщило. Вопрос был снят с контроля. Ещё один пример – сообщение мурманчанки о течи воды на улице Горького. По словам заявительницы, проблема сохраняется с прошлого года. Администрация города начала процесс установления правообладателя инженерных сетей, однако сославшись на длительность процедуры, сняла вопрос с контроля, не решив его.

Всего за неделю были отработаны 57% сообщений. По ним либо устранены обозначенные проблемы, либо пользователи получили информацию о сроках их решения. Остальные обращения находятся в работе – ответы будут предоставлены в ближайшие дни.

Также Евгения Ульянова отметила эффективную работу отдельных ведомств и муниципалитетов.

«Хочу отметить работу коллег из Министерства труда и социального развития, администраций Апатитов, ЗАТО г. Североморск и ЗАТО город Заозерск, которые даже в выходные дни продолжали информировать жителей о ходе решения обозначенных проблем», – сказала она.

В числе положительных примеров – отремонтированная скамейка и качели во дворе на улице Парковой в Оленегорске. В Гаджиево заменили сломанную лавочку у дома №82 по улице Мира. В Кандалакше восстановили качели на детской площадке на улице Пронина. В Умбе ликвидировали свалку в районе пролива Вольостровская Салма. В Североморске убрали свисающий провод с крыши дома на улице Душенова – он находился рядом с детской площадкой.