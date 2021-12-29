ЦУР Мурманской области заключил соглашение о сотрудничестве с опорным вузом региона

Центр управления регионом Мурманской области и Мурманский арктический государственный университет заключили соглашение о сотрудничестве. Специалисты договорились обмениваться опытом, теоретическими и практическими навыками.

В рамках соглашения специалисты ЦУР готовы предоставить университету доступ к закрытой образовательной платформе «Диалог Эксперт».

«С помощью платформы студенты, планирующие работать в современных Digital-направлениях, смогут освоить основные инструменты для работы в интернете, научиться налаживать обратную связь в социальных сетях, включаться в информационную повестку региона», — рассказал руководитель Центра управления регионом Мурманской области Алексей Медведев.

Кроме того, ЦУР предоставит возможности прохождения учебной, производственной и преддипломной практик, стажировок, а также работы над проектами для успешных студентов.

Как сообщает ЦУР, на базе МАГУ запланирована реализация программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки специалистов.

Также университету будет создан отдельный онлайн-кабинет для обратной связи с возможностью отправки обращений граждан в вуз через портал «Госуслуги» или через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе». Пользователь может описать суть проблемы, отправить запрос и получить ответ.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/433591/#&gid=1&pid=1