ЦУР Мурманской области: завершение отопительного сезона – в топ-5 самых обсуждаемых северянами тем

За прошедшую неделю Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1031 сообщение от северян в социальных сетях. Количество сигналов увеличилось на 58% по сравнению с предыдущей неделей. Такие данные вчера привёл на оперативном совещании в правительстве региона руководитель ЦУР Артём Марышев.

Основными темами, волновавшими жителей, стали ямы во дворах, завершение отопительного сезона, сроки и качество ремонта дорог, очереди в медучреждениях и содержание контейнерных площадок.

В 2026 году ремонт дворовых проездов приобретет массовый характер: в Мурманской области приведут в порядок 256 дворовых проездов в 17 муниципалитетах. Работы по ямочному ремонту законтрактованы на 100%, в некоторых городах и посёлках они уже стартовали. Важно, что перечень объектов сформирован с учётом мнения жителей – в голосовании на портале «Наш Север» приняли участие более 8 тысяч человек.

В теме «ЖКХ» рост сигналов связан с вопросами о завершении отопительного сезона — пользователи высказывали мнение, что отопление отключили рано, так как по прогнозу ожидается похолодание. В то же время многие северяне, напротив, просили выключить отопление, жалуясь на жару в квартирах.

В Мурманске количество сигналов увеличилось на 46%. Горожане сообщали в том числе о невывезенных с контейнерных площадок и дворов автомобильные шины. После смены зимней резины на летнюю, некоторые автовладельцы попросту оставили старые покрышки в местах для этого не предназначенных. Заместитель губернатора - руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова поручила главам муниципалитетов взять на контроль вопрос несанкционированного складирования покрышек.

В качестве примера сигнала с длительным сроком решения отмечена ситуация в Мурманске. Жительница попросила убрать мусор возле дома на Кольском проспекте. Администрация обещала решить проблему к 18 мая, затем перенесла срок на 26 мая. После сигнала ЦУР уборка была проведена силами управляющей компании уже 22 мая.

Всего за неделю отработано 67% поступивших сообщений. Среди решённых задач — уборка территории возле дома на улице Гвардейской в Мурманске, уборка мусора в районе дома на набережной Преминина в Гаджиево, прочистка ливневки у дома на улице Ломоносова в Полярных Зорях.

Артём Марышев поблагодарил за работу коллег из Министерства энергетики и ЖКХ, а также администраций Мурманска, Александровска, Североморска, Полярных Зорь, Кольского и Кандалакшского округов, которые в выходные дни продолжали информировать жителей о решении обозначенных проблем.