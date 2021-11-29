ЦУР: на автодороге от Кильдинстроя до трассы Р-21 «Кола» появилось освещение

За последнюю неделю Центр управления регионом Мурманской области в социальных сетях и на портале «Наш Север» зафиксировал 923 сообщения от северян. Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве руководитель ЦУР Алексей Медведев.

В блоке «ЖКХ» жители Никеля пожаловались на понижение температуры воздуха в квартирах. Причиной стал выход из строя водогрейного котла на котельной.

«Хочется отметить оперативную отработку проблемы специалистами ЦУР и коммунальными службами. Авария случилась вечером, работы велись всю ночь, и уже утром подача тепла в квартиры была возобновлена в полном объёме. Информирование никельчан о ходе устранения проблемы велось на страницах главы Печенгского округа в соцсетях», – рассказал Алексей Медведев.

В блоке «Благоустройство» жители чаще всего жаловались на нерасчищенные от снега дворы и лестницы. Наибольшее число сообщений пришло из Мурманска, ЗАТО Александровск и ЗАТО Североморск.

Все сигналы оперативно отработаны, за исключением нескольких сообщений из Ленинского округа города Мурманска. Проблемы, о которых сообщали жители, будут решаться с привлечением Госжилинспекции.

В блоке «Дороги» на прошлой неделе специалисты ЦУР зафиксировали сообщения об отсутствии освещения вдоль автодороги от гп. Кильдинстрой до трассы Р-21 «Кола». Специалисты «Мурманскавтодора» совместно с энергоснабжающей организацией в кратчайшие сроки нашли решение, которое позволило решить проблему.

В блоке «Общественный транспорт» новость о том, что в Мурманске появятся два новых автобусных и троллейбусных маршрута, вызвала оживленный отклик северян. Пользователи соцсетей начали предлагать свои варианты новых маршрутов. По информации регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства, для внесения изменений в расписание, запуска дополнительных маршрутов и других нововведений, в регионе уже ведутся транспортные и транспортно-социологические исследования, которые продлятся до конца года, сообщает Центр управления регионом Мурманской области.