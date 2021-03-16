ЦУР назвал лучшие органы исполнительной власти и местного самоуправления по работе с обращениями граждан

С 6 марта по 12 марта Центром управления регионом Мурманской области зафиксировано 808 сообщений от северян на портале «Наш Север» и в социальных сетях. Об этом сообщила на оперативном совещании заместитель министра цифрового развития Александра Никипелова.

На первом месте по количеству сообщений находится блок вопросов по теме «Коронавирус» (35%), на втором – «Благоустройство» (33%), на третьем – «ЖКХ» (9%), на четвертом – «Мусор/Свалки/ТКО» (8%), на пятом – «Информирование» (3%).

Тема «Коронавирус» представлена обращениями, связанными с вакцинацией (99%).

В блоке «Благоустройство» жители сигнализировали о проблемах уборки от снега дворов (58%), территорий общественного пространства (17%), проезжих частей (11%).

В блоке «ЖКХ» чаще всего граждане сообщали о ненадлежащей работе управляющих компаний (25%), наледи и сосульках на крышах (14%), ненадлежащем качестве или отсутствии отопления (14%).

«Претензии к УК в основном сводились к тому, что управляющая компания не выполняет практически ничего из того, что должна делать. Наибольшее количество претензий было высказано в адрес УК «Комфорт», – пояснила Александра Никипелова.

Обращения в блоке «Мусор/Свалки/ТКО» чаще всего северяне связаны с проблемой несвоевременного вывоза мусора и переполненных мусорных баков (80%).

В блоке «Информирование» сообщения пользователей сводились к просьбе ознакомить их с графиком расчистки дорог, дворов. Также северяне сообщали, что управляющая компания своевременно не предупреждает о расчистке дворов.

Кроме того, специалистами ЦУР была составлена рейтинговая оценка органов исполнительной власти и местного самоуправления по работе с обращениями северян в январе и феврале 2021 года. Расчет сводного индекса проведен на основании 12 показателей по трем блокам: ведение аккаунтов в социальных сетях; работа с поступающими инцидентами через социальные сети; работа с обращениями граждан на портале «Наш Север».

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, среди исполнительных органов власти Мурманской области в тройку лучших вошли: Министерство образования и науки; Министерство спорта и молодежной политики; Министерство здравоохранения.

В топе лучших от органов местного самоуправления: администрация ЗАТО Заозерск; администрация города Оленегорск; администрация ЗАТО Александровск.

«Первые лидеры определены, будем мотивировать победителей и наказывать худших. И еще раз обращаю внимание на необходимость реакции на те сообщения, которые приходят по официальным каналам, на портал «Наш Север», и на те сообщения, которые идут в комментариях, и не только под трансляцией оперативного совещания», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.