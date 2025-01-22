ЦУР: непогода вызвала рост обращений северян в соцсетях

За прошлую неделю Центр управления регионом зафиксировал 1773 сообщения в социальных сетях, что на 145% больше, чем за предыдущий отчётный период. Об этом 20 января сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Артём Марышев.

Основные темы сигналов: уборка дорог и дворов от снега и наледи, качество и отключение отопления, работа порталов «Госуслуги» и здравоохранения, проблемы с контейнерными площадками. Рост числа сообщений по всем направлениям связан с погодными условиями — резкое потепление повлекло увеличение обращений о расчистке дорог, тротуаров и дворов, а также выявило проблемы с протечками крыш.

В Мурманске количество сигналов выросло на 121%. Жители сообщали о необходимости расчистки дорог и тротуаров, поступали запросы на вывоз снега во дворах. Поднимались вопросы передачи показаний приборов учёта воды, поступали жалобы на переполненные контейнеры. Также поступали обращения о перебоях в работе портала «Полармед». Минздрав сообщил, что до устранения проблем с новой версией портала временно возобновлена работа старой.

Рейтинг муниципалитетов показал превышение среднего уровня жалоб в ЗАТО город Заозерск, Печенгском округе, ЗАТО Александровск, Мончегорске, Мурманске и Оленегорске.

В Печенгском округе больше всего вопросов было связано с низкой температурой в квартирах. Специалисты проведут обследование систем отопления 21 января. Также жители просили расчистить дворы и дороги в Заполярном и Никеле.

В ЗАТО Александровск северяне сообщали о нерасчищенных лестницах и пешеходных зонах на улицах Видяева и Фисановича, протечках крыш на улице Котельникова и необходимости обработки дорог противогололедными материалами в Снежногорске и Полярном.

В Мончегорске основные жалобы касались состояния дорог на проспекте Кирова и улице Ферсмана, благоустройства дворов на улице Кондрикова и набережной Климентьева, а также протечек крыш на Ленинградской набережной и улице Октябрьская.

В Оленегорске жители обращались с жалобами на холод в квартирах на улицах Энергетиков и Бардина, просили расчистить дворы проспекте Ветеранов и улице Парковая, а также обработать дороги противогололедными материалами в н.п. Высокий.

В ЗАТО город Заозерск поступили сообщения о нерасчищенных дворах на улицах Мира и Строительная, необходимости обработки дорог на улице Флотская и протечках крыш на улице Колышкина.

Также руководитель ЦУР Артём Марышев привёл негативные примеры некачественной отработки. Так, житель Ковдора ещё 23 ноября сообщил о нерасчищенном дворе на улице Промстрой, 3, но проблема до сих пор не решена. Администрация выписывает предписания управляющей компании, которая их игнорирует. В Мурманске на улице Достоевского, 18 более четырёх месяцев не работает лифт, что создаёт значительные неудобства для пожилых жителей.

Есть и примеры оперативной работы: в ЗАТО Александровск расчистили дороги на улицах Гагарина и Душенова. В ЗАТО город Заозерск оперативно подсыпали территорию, указанную жителями, и обработали дорожки к поликлинике противогололедными материалами.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/