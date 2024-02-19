ЦУР об уборке снега в выходные: люди и техника работали круглосуточно

Больше всего в блоке «ЖКХ» северяне сообщали о низкой температуре в квартирах. Чаще всего обращения поступали от жителей ЗАТО город Североморск. Причиной стало вышедшее из строя оборудование теплоцентрали Сафоново-1. 15 февраля теплоснабжение было восстановлено. Специалистами АО «МЭС» и управляющих компаний проводится дополнительная регулировка системы отопления.

На минувшей неделе Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1037 сообщений, оставленных пользователями социальных сетей, а также портала «Госуслуги». Отработано 895. Об этом сообщил на оперативном совещании регионального правительства руководитель ЦУР Артём Марышев.

«Продолжают встречаться ситуации с длительным сроком отработки. Например, в Заполярном жильцы дома №7 по улице Ленина 29 января попросили почистить снег во дворе. Администрация пообещала провести работы к 12 февраля, но проблему так и не решили. Просим администрацию муниципалитета внимательнее относиться к отработке обращений граждан», — пояснил Артём Марышев.

Больше всего в блоке «ЖКХ» северяне сообщали о низкой температуре в квартирах. Чаще всего обращения поступали от жителей ЗАТО город Североморск. Причиной стало вышедшее из строя оборудование теплоцентрали Сафоново-1.

15 февраля теплоснабжение было восстановлено. Специалистами АО «МЭС» и управляющих компаний проводится дополнительная регулировка системы отопления.

В блоке «Благоустройство» граждане сигнализировали о необходимости расчистки дворов от снега. Поступившие обращения направлены на отработку в местные администрации и управляющие компании.

«Из-за сильных снегопадов в выходные дни количество сигналов пошло вверх, учитывая, что за двое суток выпало более 35% месячной нормы осадков. Люди и техника работали круглосуточно, однако сроки отработки по некоторым обращениям могут быть увеличены», — отметил Артём Марышев.

Вопросы в блоке «Здравоохранение» чаще всего касались реализации программы витаминизации населения. Больше всего северяне интересовались датами старта программы в муниципалитетах. Пункты витаминизации с 26 января работают в Мурманске на площадках крупных торговых центров. В Мончегорске, Оленегорске, Апатитах, Кировске, Ковдоре, Коле, Североморске, Заполярном, Кандалакше и Ловозере они откроются 23 февраля. Соответствующие разъяснения жителям предоставлены.

В блоке «Социальное обслуживание и защита» вопросы касались порядка и сроков получения пособий и иных региональных выплат. Сообщения отработаны.