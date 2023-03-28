ЦУР: обильные снегопады привели к росту сообщений о неубранном снеге

На прошедшей неделе Центром управления регионом Мурманской области зафиксировано 1427 сообщений, оставленных пользователями в социальных сетях, на порталах «Наш Север» и «Госуслуги». Отработано за отчётный период — 762. Об этом вчера сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Алексей Медведев.

Количество сообщений о неубранном снеге согласно данным системы «Инцидент менеджмент» и портала «Наш Север» выросло на 73% относительно предыдущего периода. Причиной стали обильные снегопады в регионе. В топ-3 городов по количеству жалоб на неубранный снег вошли Мурманск, ЗАТО Александровск и Кировск.

«Особенно отметим рост числа жалоб в ЗАТО Александровск. Помимо комментариев в соцсетях, негативные публикации фиксировались и в крупных телеграм-каналах и пабликах. Главе ЗАТО рекомендовано провести рейды по детским площадкам и дворам, принять соответствующие меры по своевременной уборке снега», — отметил Алексей Медведев.

Из точечных сигналов на минувшей неделе специалисты ЦУР выделили жалобу жителей ЗАТО город Североморск от 14 марта. Пользователи сообщили об угрозе безопасности несовершеннолетних — на детской площадке по улице Пионерская, 28 торчат штыри от частично демонтированного забора. Исправить ситуацию обещают только к 4 апреля.

В блоке «ЖКХ» на 51% зафиксирован рост числа жалоб на наледь и сосульки на кровлях. В сообщениях северяне пишут о длительных работах по устранению проблем, что может привести к трагедии. Управляющим компаниям необходимо усилить работу по решению проблем, о которых сообщают граждане.

В блоке «Дороги» северяне информировали о необходимости расчистки отдельных транспортных магистралей области от снега.

Вопросы о переселении из аварийного жилья льготным категориям граждан продолжают поступать в блоке «Социальное обслуживание и защита».

«В комментариях граждане пишут о проблемах с кровлями в Спутнике — квартиры топит талая вода из-за отсутствия уборки. Прошу главу Печенгского муниципального округа сделать все возможное, чтобы проблему устранить, а также проверить остальные дома, чтобы ситуация не повторилась», — заключил губернатор Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru