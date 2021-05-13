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Мурманская область. Арктика (16+)13.05.21 10:15

ЦУР открыл «Почту доверия» на портале «Наш Север»

Анонимно рассказать о проблемах психологам подростки и их родители теперь могут на портале «Наш Север»: специалисты Центра управления регионом запустили соответствующий сервис.

У подростков много поводов для стрессов и переживаний. Все это влияет на их эмоциональное состояние, чувство защищенности и самооценку. Иногда ребята умалчивают о своих трудностях, боясь рассказать о них родителям. Но чаще всего подростки просто не знают, к кому обратиться за помощью.

Сообщить о проблеме можно с помощью «Почты доверия» на портале «Наш Север». Для этого необходимо пройти авторизацию через социальные сети, перейти в раздел «Сообщения» на стартовой странице, нажать кнопку «Сообщить о проблеме», выбрать категорию «Почта доверия» и заполнить форму.

Важно: чтобы сообщение не увидел никто, кроме нужных специалистов, необходимо убрать галочку «Разрешить опубликовать для всех» перед отправкой.

Как сообщает Центр управления регионом, на территории Мурманской области действует единый круглосуточный «Детский телефон доверия» 8-800-2000-122. Звонки на него анонимны, не записываются и не прослушиваются. Психологам, работающим на линии, можно рассказать абсолютно обо всем и вместе постараться найти выход из сложившейся ситуации.

 

 

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