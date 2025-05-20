ЦУР отмечает рост числа сообщений по блоку «Благоустройство», связанный с проблемой уборки улиц и дворов

Вчера Центр управления регионом (ЦУР) Мурманской области представил результаты мониторинга отработки сообщений жителей в социальных сетях. За неделю было зафиксировано 1465 сообщений, что на 78% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом на оперативном совещании в правительстве Мурманской области сообщил руководитель ЦУР Артём Марышев. Основными темами стали: уборка общественных пространств, покрытие асфальтовых дорог, ненадлежащее содержание и уборка домов, содержание контейнерных площадок и социальные выплаты.

Отмечен рост числа сообщений по блоку «Благоустройство», связанный с проблемой уборки улиц и дворов. Также жители региона указывали на необходимость чаще убирать подъезды от песка.

В Мурманске рост числа сообщений составил 86%. Жалобы, помимо прочего, касались работы управляющих компаний. Кроме того, пользователи задавали вопросы о мерах социальной поддержки.

В ЗАТО город Заозерск и Печенгском округе прошли онлайн-встречи глав, что способствовало росту активности пользователей соцсетей.

Артём Марышев привёл примеры некачественной отработки сообщений. Так, в Апатитах ещё 6 мая жительница просила убрать от мусора пешеходную зону на улице Ферсмана. Администрация пообещала решить проблему только к 19 мая. В Снежногорске 16 мая житель попросил расчистить от снега детскую площадку, расположенную на улице Октябрьской. Администрация назначила срок расчистки на конец мая.

«Самое главное – это тема дорог и тема чистоты. Это то, на что сейчас надо «навалиться», – прокомментировал статистику ЦУР губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Артём Марышев привёл и положительные примеры отработки сообщений жителей. В Мурманске специалисты «Мурманскводоканала» устранили протечку на внешних сетях в районе дома №20 по улице Чубарова-Лучинского. В Коле отремонтирован игровой элемент на площадке на проспекте Советском. В Мурманске отремонтирована пожарная лестница на улице Полярные Зори. В Сафоново наведён порядок на детской площадке рядом с домом номер один по улице Преображенского. В Кандалакше закрыли люк на Наймушина, 7.

За минувшую неделю 50% сообщений были отработаны, то есть проблемы были решены, по информационным запросам была предоставлена информация, остальные сигналы взяты в работу. Руководитель ЦУР отметил работу специалистов администраций Кольского округа, Кировска, ЗАТО г. Североморск и ЗАТО город Заозерск, которые в выходные дни продолжали информировать пользователей о решении проблем, обозначенных пользователями.

Фото: https://vk.com/serdechkinid