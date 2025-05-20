Лето-2025: дача, лагерь, Чёрное море — где будут отдыхать школьникиВ Мурманске откроют памятный бюст писателю Дмитрию Коржову
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)20.05.25 12:30

ЦУР отмечает рост числа сообщений по блоку «Благоустройство», связанный с проблемой уборки улиц и дворов

Вчера Центр управления регионом (ЦУР) Мурманской области представил результаты мониторинга отработки сообщений жителей в социальных сетях. За неделю было зафиксировано 1465 сообщений, что на 78% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом на оперативном совещании в правительстве Мурманской области сообщил руководитель ЦУР Артём Марышев. Основными темами стали: уборка общественных пространств, покрытие асфальтовых дорог, ненадлежащее содержание и уборка домов, содержание контейнерных площадок и социальные выплаты.

Отмечен рост числа сообщений по блоку «Благоустройство», связанный с проблемой уборки улиц и дворов. Также жители региона указывали на необходимость чаще убирать подъезды от песка.

В Мурманске рост числа сообщений составил 86%. Жалобы, помимо прочего, касались работы управляющих компаний. Кроме того, пользователи задавали вопросы о мерах социальной поддержки.

В ЗАТО город Заозерск и Печенгском округе прошли онлайн-встречи глав, что способствовало росту активности пользователей соцсетей.

Артём Марышев привёл примеры некачественной отработки сообщений. Так, в Апатитах ещё 6 мая жительница просила убрать от мусора пешеходную зону на улице Ферсмана. Администрация пообещала решить проблему только к 19 мая. В Снежногорске 16 мая житель попросил расчистить от снега детскую площадку, расположенную на улице Октябрьской. Администрация назначила срок расчистки на конец мая.

«Самое главное – это тема дорог и тема чистоты. Это то, на что сейчас надо «навалиться», – прокомментировал статистику ЦУР губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Артём Марышев привёл и положительные примеры отработки сообщений жителей. В Мурманске специалисты «Мурманскводоканала» устранили протечку на внешних сетях в районе дома №20 по улице Чубарова-Лучинского. В Коле отремонтирован игровой элемент на площадке на проспекте Советском. В Мурманске отремонтирована пожарная лестница на улице Полярные Зори. В Сафоново наведён порядок на детской площадке рядом с домом номер один по улице Преображенского. В Кандалакше закрыли люк на Наймушина, 7.

За минувшую неделю 50% сообщений были отработаны, то есть проблемы были решены, по информационным запросам была предоставлена информация, остальные сигналы взяты в работу. Руководитель ЦУР отметил работу специалистов администраций Кольского округа, Кировска, ЗАТО г. Североморск и ЗАТО город Заозерск, которые в выходные дни продолжали информировать пользователей о решении проблем, обозначенных пользователями.

 

 

Фото: https://vk.com/serdechkinid

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Предлагаемые зарплаты на строительном рынке Мурманской области упали на 2% за год, но всё равно превысили средний доход местного жителя
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Татьяна
05.05.25 13:31
Здравствуйте. А почему вы пишете, что Забег.РФ 19 мая, если он 24 мая? *** День добрый! Вы зашли на сообщение за 2024 год. В то время это мероприятие проходило 19 мая. И Вы правы, в этом году «За
Комментарий к новости:СПОРТИВНАЯ АФИША
Viktor Pavlov
04.05.25 08:59
Пояснили бы, а как они пролетели от Украины до Заполярья необнаруженными? Такое расстояние преодолеть бумажный самолётик не сможет...
Комментарий к новости:Над территорией Мурманской области сбили три украинских БПЛА
Kermit
25.04.25 21:36
Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе проверки по факту строительства торгового центра в Мурманской области В соцмедиа сообщается, что в городе Мурманске участок во дворе жило
Комментарий к новости:Платите 100 миллионов или останавливайте стройку!
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, должен ли работодатель сократить рабочий день перед праздниками
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире15:45«Великие битвы России». Документальный фильм (12+)16:35«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Средняя зарплата в России достигла нового рекорда, превысив отметку в 91 тысячу рублей-PRO Валюту (16+)Доллар продолжает дешеветь к евро, фунту стерлингов и иене-PRO Энергетику (18+)С ПАО «Россеть» достигнута договорённость, которая станет основой для дальнейшего развития крупных проектов и комфортной жизни в нашем регионе-PRO ЖКХ (18+)Глава города Апатиты Николай Бова доложил об отработке замечаний по итогам выезда «Губернаторского контроля»-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минпросвещения России установило нормы часов педагогической работы за ставку зарплаты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»