ЦУР: по сравнению с предыдущей неделей отмечен незначительный рост обращений северян

За прошедшую неделю Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1509 обращений жителей в социальных сетях, из них 60% – решены.

По сравнению с предыдущей неделей отмечен незначительный рост обращений – на 1%. Больше всего вопросов касалось уборки снега во дворах и на дорогах, работы управляющих и ресурсоснабжающих организаций, состояния контейнерных площадок и темы образования. Особенно заметен рост обращений по вопросам объединения детских садов. Кроме того, плюсовая температура на прошлой неделе привела к росту жалоб на протечки кровли (на 16 случаев больше), а также на переполненные мусорные контейнеры.

Об этом сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель Центра управления регионом Артём Марышев.

В Мурманске зафиксировано снижение числа обращений на 14%, но жители продолжают жаловаться на неубранный снег на дорогах и во дворах, проблемы с вывозом отходов, состояние аварийного жилья и очереди в поликлиниках. Так, жители улиц Лобова, Верхне-Ростинского шоссе, Достоевского, Северного проезда требовали расчистки от снега, а на улицах Полярный Круг, Лобова, Зои Космодемьянской, Ломоносова, Полярные Зори не были очищены дворовые территории. По обращениям о уборке снега 40% заявок уже отработано. В части обращения с отходами жители сообщали о переполненных контейнерах по улицам Лобова, Капитана Орликовой, проспектах Ленина и Героев-североморцев.

Среди муниципалитетов наибольшее количество обращений на тысячу жителей зафиксировано в ЗАТО город Заозерск, Терском округе и Мурманске. В Терском округе резкий рост числа сообщений связан с прошедшей онлайн-встречей главы. В Заозерске острой темой стало отсутствие воды из-за ремонта внутридомовых сетей, проблема решена, подача ресурса восстановлена. Также жители сообщали о неубранном снеге – обращения касались дорог на улицах Строительная, Мира, Флотская и дворов на улицах Строительная, Мира, Флотская.

При этом не все обращения были решены оперативно. Руководитель ЦУР Мурманской области Артём Марышев привёл в пример Мурманск, где жители дома №34 на улице Лобова ещё в январе пожаловались на проблемы с освещением в подъезде после капремонта – светильники загораются только после крика или топота. Подрядчик должен был заменить их, но сроки несколько раз переносились – теперь работы обещают закончить только к 18 марта. В Апатитах 7 февраля поступила жалоба на неубранный снег на улице Ферсмана, 41, сначала администрация обещала вывезти его до 21 февраля, но затем перенесла срок на 4 марта.

Несмотря на это, 60% обращений за неделю были отработаны – часть проблем решена, по информационным запросам жителям даны разъяснения, остальные обращения находятся в работе.

Среди примеров оперативного реагирования: в Кировске восстановили перила на центральной лестнице, в Североморске обработали противогололёдными материалами дорожку между лестницами, в Александровске подсыпали подъём к дому №16, в Кандалакше восстановили оборванные провода, в Оленегорске обработали дорожки в парке Горняк, в Заозерске расчистили от снега двор на улице Мира.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/