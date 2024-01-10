ЦУР получил от жителей региона более тысячи сообщений в новогодние праздники

В период новогодних праздников Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1077 сообщений, оставленных пользователями социальных сетей, а также порталов «Наш Север» и «Госуслуги». Об этом вчера сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Артём Марышев.

В блоке «ЖКХ» большинство сигналов касалось отсутствия или ненадлежащего качества отопления в квартирах.

7 января мурманчане сообщали об отсутствии холодной воды в ряде домов на улицах Ломоносова, Пономарева, Пархоменко, Чапаева и Фурманова. Авария на сетях была устранена менее чем за сутки, водоснабжение в большинстве домов восстановлено. В остальных – УК выполняют донастройку внутридомовых систем.

О сбоях в работе федерального портала госуслуг северяне сообщали в блоке «Здравоохранение». В основном проблемы у пользователей возникали при скачивании электронных медицинских документов, а также о трудностях, связанных с записью на приём к врачу.

Блок «Благоустройство» представлен сообщениями о необходимости уборки снега и наледи с дворовых и общественных территорий. Число сигналов по тематике снизилось, за отчётный период их всего 21.

В блоке «Мусор/Свалки/ТКО» большинство жалоб касалось переполненных мусорных контейнеров во дворах. В течение длительных выходных отмечались сбои в вывозе твёрдых коммунальных отходов.

«В Мончегорске срывы были связаны с поломкой техники. В качестве решения проблемы регоператором перебрасывалась техника с соседних муниципалитетов. Также дополнительные единицы техники направлены из других регионов. Ситуация находится на постоянном контроле Минэнерго», – пояснил Артём Марышев.

В блоке «Транспорт» от поступило 28 вопросов относительно графика движения общественного транспорта в новогодние праздники. Жителям предоставлены все необходимые разъяснения.

«Также хочу поблагодарить коллег из ведомств и администраций муниципальных образований за оперативную помощь в отработке обращений наших жителей в период праздников», – заключил Артём Марышев.