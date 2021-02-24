ЦУР предложил главам муниципалитетов Мурманской области присоединиться к контролю за отработкой обращений граждан

С 13 по 20 февраля Центр управления регионом зафиксировал 916 сообщений, поступивших на портал «Наш Север» и в соцсетях. Об этом сообщила на оперативном совещании заместитель министра цифрового развития Мурманской области Александра Никипелова.

Лидирует по количеству сообщений блок вопросов по теме «Коронавирус» (38%), на втором месте – «Благоустройство» (23%), на третьем – «ЖКХ» (22%), далее идут блоки «Мусор/Свалки/ТКО» (3%) и «Дороги» (2%).

В разделе «Коронавирус» 99 процентов сообщений связаны с вакцинацией. Они касаются записи в лист ожидания на прививку от COVID-19.

В блоке «Благоустройство» жители обращались с проблемой уборки и вывоза снега во дворах (56%) и на территориях общественного пространства (30%). Кроме того, северяне высказывали предложения по благоустройству общественных пространств в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

В блоке «ЖКХ» чаще всего поступали сигналы о ненадлежащем качестве или отсутствии отопления (24%), неудовлетворительной работе управляющих компаний (19%), наледи и сосульках на крыше (7%).

В блоке «Дороги» жители обращались по вопросам ремонта или реконструкции муниципальных дорог, дворовых проездов, расчистки муниципальных дорог от снега. Информация предоставлялась оперативно, а количество сообщений по уборке дорог к концу недели снизилось.

Кроме того, специалисты Центра управления регионом провели контрольные и проверочные мероприятия по 170 обращениям, поступившим в период с 21 января по 18 февраля текущего года на портал «Наш Север».

«Выборка обращений граждан для проверки исполнения проведена по принципу отсутствия информации об исполнении на портале фотоматериалов и иных документов, подтверждающих отработку обращений заявителя. Также ЦУР принимал во внимание количество сообщений по одному и тому же адресу и их повторяемость», – пояснила Александра Никипелова.

Центр управления регионом предлагает главам муниципалитетов подключиться к контролю за отработкой обращений, поступающих на портал «Наш Север» и в соцсетях. Специалисты ЦУРа готовы составить перечень адресов и объектов, которые требуют особого внимания, и принять участие в совместных проверках.