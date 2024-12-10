ЦУР: проблемы уборки снега и наледи остаются в топе у северян

ЦУР Мурманской области за неделю обработал 1091 сообщение в соцсетях, что на 0,3% больше, чем неделей ранее. В топе остаются вопросы, касающиеся уборки снега и наледи. Об этом сообщил вчера на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Мурманской области Артём Марышев.

Так же в числе основных тем обращений – отключение или ненадлежащее качество отопления, очереди в медицинских учреждениях и проблемы с контейнерными площадками.

Отмечен рост числа сообщений по вопросам здравоохранения. Жители сообщают о длительном ожидании УЗИ, МРТ и приёма узких специалистов, особенно детских – аллерголога, ЛОРа и офтальмолога.

В Мурманске число обращений увеличилось на 5%. Наиболее частые жалобы касались холодных квартир, особенно в Росляково. Специалисты управляющих компаний и «МЭС» планируют провести замеры температуры в квартирах и принять меры при выявлении нарушений.

Среди проблем благоустройства мурманчане сообщали о необходимости расчистки дворов и лестниц на улицах Саши Ковалева, Капитана Орликовой, Смирнова и проспекте Героев-североморцев.

Также о плохой уборке снега с дорог сообщали в Мончегорске, а жители 27-го километра жаловались на некачественный ремонт кровли в рамках реновации ЗАТО. В Министерстве строительства заверили, что все замечания устранят до приёмки работ.

Среди отрицательных примеров отработки сигналов Артём Марышев отметил снесённую детскую горку в Мончегорске, замена которой откладывается, а также задержку до конца декабря расчистки дорожек в парке Полярных Зорь.

Руководитель ЦУР отметил и успешные примеры решения проблем северян. Так, Мурманске оперативно расчищен тротуар на улице Гончарова, в Полярном ликвидированы снежные завалы на тротуарах, а в Апатитах закрыли люк на улице Зиновьева.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/