ЦУР: проблемы уборки снега и наледи остаются в топе у северян

За период с 6 по 12 января Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 723 сообщения от жителей в социальных сетях, что на 6% больше, чем неделей ранее. Чаще всего жители спрашивают про расчистку дворов и дорог от снега и наледи. Об этом вчера сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Артём Марышев.

Также среди тем обращений: ненадлежащее качество отопления или его отключение; вопросы, связанные с вакцинацией; график движения общественного транспорта.

Особенно заметен рост сообщений в блоке «ЖКХ». Большинство жалоб поступило от жителей Первомайского округа Мурманска, которые сообщали о низкой температуре в квартирах. Причиной временных неудобств стали работы на Южной котельной, проведённые «Мурманской ТЭЦ». Температурный режим был восстановлен после устранения неисправности.

По направлению «Дороги» горожане сообщали о необходимости расчистки дорог на улицах Лобова, Калинина, Туристов и тротуаров на проспекте Ленина и улице Книповича.

В категории «Благоустройство» поступали просьбы расчистить лестницы и обработать их противогололедными материалами, в частности на улице Бочкова (лестница к 27-й школе и гимназии №10), Старостина, Карла Маркса и других.

Также руководитель ЦУР Артём Марышев привёл примеры качественной отработки сигналов. Так, в Мурманске после обращения жительницы оперативно расчистили лестницу на улице Бочкова, 13. В Высоком обработали противогололедными материалами дороги. В Кандалакше восстановили наружное освещение в железнодорожном районе.

Как отмечает Центр управления регионом Мурманской области, в то же время продолжают встречаться и проблемы с отработкой обращений северян. Например, жительница Заозерска с октября ожидает ремонта кровли дома на улице Ленинского комсомола. Сроки выполнения неоднократно переносились. В Мончегорске администрация только 13 января приступила к расчистке тротуара к спортивному комплексу «Умка», несмотря на обращение ещё 28 декабря. Из-за отсутствия расчистки дети вынуждены были добираться до спорткомплекса по проезжей части, что создавало угрозу их безопасности.