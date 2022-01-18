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Мурманская область. Арктика (16+)18.01.22 13:00

ЦУР продолжает подключать управляющие компании к работе с сообщениями в соцсетях

Центр управления регионом (ЦУР) Мурманской области совместно с Госжилинспекцией подключили ещё несколько управляющих компаний к отработке сообщений северян, которые ЦУР фиксирует в открытых источниках. Об этом вчера сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Алексей Медведев.

Напомним, первыми в ЦУР прошли обучение по организации обратной связи и теперь самостоятельно отвечают на сигналы жителей в соцсетях сотрудники ООО «Росляковское жилищно-коммунальное хозяйство».

«Для оперативности отработки сообщений северян в соцсетях на прошлой неделе подключено еще девять управляющих компаний. Также при содействии администрации ЗАТО Североморск планируется подключение управляющих компаний, работающих в данном муниципалитете», – рассказал Алексей Медведев.

Такое решение позволяет услышать максимальное количество граждан и более оперативно решать их проблемы.

За период с 8 по 14 января Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1278 сообщений. На первом месте по количеству сигналов находится блок вопросов по теме «Благоустройство», далее следуют «ЖКХ», «Дороги» и «Социальное обслуживание и защита».

Наибольшее количество сообщений поступило о проблеме заснеженных дворов, дорог и общественных пространств.

В ЗАТО Александровск снегоуборочная техника подрядной организации работала в усиленном режиме, в срочном порядке велась ликвидация рыхлого и талого снега. Оперативно сработали управляющие компании Кировска, Мурманска и Кандалакшского района.

В блоке «ЖКХ» жалобы на низкие температуры воздуха в квартирах поступали от мурманчан, проживающих в микрорайоне Росляково. Управляющая компания ведет работу по устранению проблем.

Сигналы о сосульках и снежных шапках на крышах чаще всего поступали из Мурманска. В администрацию и управляющие компании направлены уведомления об устранении проблем.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, большинство жалоб на нерасчищенные дороги поступило из Мурманска. Часть адресов удалось отработать на прошлой неделе, ряд работ запланированы на эту неделю. Оперативно удалось расчистить дороги и тротуары, указанные пользователями из Североморска. Корректировка графика уборки за счёт введения ночных смен позволило эффективно отработать сигналы, поступившие от жителей Мончегорска.

 

 

 

 

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