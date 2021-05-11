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Мурманская область. Арктика (16+)11.05.21 17:45

ЦУР продолжает работу с исполнительными органами государственной власти по созданию «дорожных карт»

С 22 апреля по 10 мая Центром управления регионом Мурманской области зафиксировано 1962 обращения от северян. Об этом доложила заместитель министра цифрового развития Александра Никипелова в ходе оперативного совещания в правительстве региона. На первом месте по количеству сообщений находится блок вопросов по теме «Благоустройство» (26%), далее идут блоки «ЖКХ», «Дороги» и «Безопасность».

В блоке «Благоустройство» наиболее часто жители сообщали о необходимости ремонта дворовых территорий, отсутствии детских площадок и необходимости уборки улиц.

«Посты о ремонте дворовых территорий, размещенные в соцсетях, вызвали волну сообщений, в которых жители региона говорили о необходимости облагородить их дворы. Всего по этой теме поступило 130 сообщений, чаще всего они касались дворов в микрорайоне Росляково, на проспекте Героев-Североморцев, улицах Чумбарова-Лучинского, Хлобыстова и Орликовой», – пояснила Александра Никипелова.

Также северяне сообщали об отсутствии условий для прогулок с детьми. Наибольшее число просьб об установке детских площадок поступило от жильцов домов № 3, 5, 13 по улице Бочкова в Мурманске.

Значительная часть жалоб в блоке «ЖКХ» касалась работы расчетных центров и управляющих компаний, а также на отсутствие ремонта подъездов.

Блок «Дороги» представлен проблемами ремонта муниципальных дорог. Наибольшее число сообщений поступило из Мурманска, Кировска, Кандалакшского района и Мончегорска. Также северяне продолжают сообщать о неудовлетворительном состоянии дороги «Мурманск – Североморск».

Губернатор региона Андрей Чибис отметил, что все неровности, повреждения и ямы необходимо устранять максимально быстро.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, продолжается совместная работа сотрудников ЦУР с исполнительными органами государственной власти Мурманской области по формированию отраслевых «дорожных карт». Они помогут повысить эффективность отработки сообщений, поступающих через социальные сети, портал «Наш Север» и платформу обратной связи.

Министерством транспорта и дорожного хозяйства разработаны и согласованы с ЦУР дорожные карты по отраслевым блокам «Транспорт» и «Дороги». Министерством энергетики и ЖКХ подготовлены три дорожные карты по направлениям «ТКО», «Отопление и горячее водоснабжение», «Качество воды». В разработке находится дорожная карта комитета по ветеринарии.

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