ЦУР: продолжают встречаться длительные сроки отработки обращений граждан в соцсетях

На минувшей неделе Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 901 сообщение, оставленное пользователями социальных сетей, а также портала «Госуслуги». Отработано 818. Об этом 1 апреля сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Артём Марышев.

«Хочу обратить внимание на длительные сроки решения вопросов жителей. Например, 21 марта поступил сигнал из Заполярного о том, что во дворе на улице Мира, 5 открыт канализационный люк. Администрация Печенгского округа пообещала решить проблему только к 4 апреля», – отметил Артём Марышев.

В блоке «ЖКХ» жители активнее всего обращались по вопросам, связанным с низкой температурой воздуха в квартирах.

Наибольшее число сообщений поступило из ЗАТО г. Североморск, где 29 марта была приостановлена подача теплоносителя в нескольких домах по улицам Душенова, Ковалева и Сгибнева на период ремонта на инженерных сетях. Работы завершены в тот же день, подача ресурса восстановлена в полном объёме.

21 марта жильцы дома №24 по улицы Юбилейной из Заполярного пожаловались на то, что в подвал затоплен нечистотами. Администрация Печенгского округа сообщила, что УК не может откачать канализационные воды, так как шланги перемерзают. Несмотря на то, что морозы отступили, проблему обещают решить только к 10 апреля.

В блоке «Благоустройство» с 5 марта не отработано сообщение жителя Заполярного о том, что не вывезен крупногабаритный мусор, складированный у дома №29 на улице Ленина. Администрацией сроки решения несколько раз переносились, в настоящее время вывоз строительных отходов был запланирован на 2 апреля.

Одной из основных тем жалоб жителей в блоке «Дороги» стала расчистка тротуаров от снега и обработка их противогололедными материалами. Больше всего сообщений поступило из Кандалакшского района. Основная масса сигналов отработана, остальные – на контроле у администраций муниципальных образований.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, в блоке «Здравоохранение» граждане интересовались работой медицинских шаттлов на территории региона. Жителям предоставлена запрашиваемая информация по графику движения микроавтобусов и обслуживаемым населённым пунктам в полном объёме.

В блоке «Социальное обслуживание и защита» вопросы, в основном, касались порядка и сроков предоставления пособий и иных региональных выплат. Все сообщения отработаны, необходимые разъяснения жителям предоставлены.

Фото: https://gov-murman.ru