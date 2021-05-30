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Мурманская область. Арктика (16+)30.05.21 09:00

ЦУР проконтролировал ликвидацию стихийных свалок и ремонт дорог в Мурманске

Очередную выездную проверку качества отработки обращений северян провели специалисты Центра управления регионом Мурманской области. На контроле – жалобы, отправленные на портал «Наш Север». Они имели статус «выполнено», но подтверждающие решение проблемы фотоматериалы отсутствовали.

Северяне сигнализировали о ненадлежащей уборке подъездов и дворовых территорий; несанкционированных надписях на фасадах зданий; стихийных свалках; переполненных контейнерах для хранения ТКО; невывезенных крупногабаритных отходах.

«С начала мая Центр управления регионом зафиксировал 3 325 обращений. В центре внимания – уборка мусора, поддерживающий ремонт дорог, вопросы благоустройства. Информация о проблемных участках оперативно фиксируется и передается в работу исполнителям», – отметил руководить Центра управления регионом Мурманской области Алексей Медведев.

Проверка показала, что после обращений граждан на портал «Наш Север» на улице Софьи Перовской была установлена крышка канализационного люка, на проспекте Ленина проведён ремонт тротуара и бордюра, на улице Академика Книповича убрана свалка мусора, также вывезен мусор из контейнеров в различных районах областного центра.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, кроме того, на улице Полярные Зори удалены несанкционированные надписи, отремонтированы ступени и поручни лестниц на улицах Приморская и Полярный круг, однако последняя нуждается в капитальном ремонте. Также эвакуированы брошенные автомобили на нескольких улицах Первомайского округа, проведен поддерживающий ремонт участка дороги на Кольском проспекте, убрана свалка старых автомобильных покрышек на улице Баумана, починены лифт в многоквартирном доме в переулке Якорный и дорожное ограждение на улице Гагарина.

Напомним, чтобы обратиться на портал «Наш Север», пользователю необходимо пройти регистрацию на портале, авторизоваться с помощью «Госуслуг» или через социальные сети. Затем, перейдя в раздел «Сообщения» на стартовой странице, нужно нажать кнопку «Сообщить о проблеме» и заполнить форму. Центр управления регионом зафиксирует обращение, передаст его в ответственное ведомство и проконтролирует решение. На портале уже зарегистрировано более 17 тысяч северян.

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