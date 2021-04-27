ЦУР проконтролировал ликвидацию свалок мусора во дворах и решение других проблем

Специалисты Центра управления регионом Мурманской области провели очередной выездной контроль качества отработки сообщений северян, поступивших на портал «Наш Север» за последний месяц. В списке проблем, решение которых проконтролировал ЦУР, – открытые канализационные люки, отсутствие освещения на лестничных площадках, ненадлежащая уборка подъездов и дворовых территорий, несанкционированные надписи на фасадах зданий.

Сообщения, отработка которых была проверена, имели статус «выполнено», однако по ним отсутствовали подтверждающие фотоматериалы.

«Особое внимание сейчас уделяется отработке сообщений по уборке и облагораживанию дворов. Важно уже не только вывозить оставшийся местами снег, но и своевременно убирать и вывозить мусор, который открывается со сходом снежного покрова», – пояснил руководитель Центра управления регионом Мурманской области Алексей Медведев.

У дома №45 по улице Академика Павлова и на тротуаре по ул. Самойловой, 8 после обращения северян на портал «Наш Север» были ликвидированы свалки мусора. На фасаде трансформаторной подстанции на Скальной, 17 закрашены несанкционированные надписи. Кроме того, в числе решенных проблем – устранение аварии и заменена труб, влажная уборка кабин лифтов, восстановление освещения и уборка подъездов.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, обратиться на портал «Наш Север», пользователю необходимо пройти регистрацию на портале или авторизоваться с помощью сайта «Госуслугм». Затем, перейдя в раздел «Сообщения» на стартовой странице, нужно нажать кнопку «Сообщить о проблеме» и заполнить форму. Центр управления регионом зафиксирует обращение, передаст его в ответственное ведомство и проконтролирует решение. На сегодня на портале зарегистрирован более 15,4 тысячи северян.

С начала апреля Центром управления регионом Мурманской области было зафиксировано 3245 сообщений. Из них отработано – 3113.